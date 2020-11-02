Son dakika... Sudan'da validen Türk hastanesine övgü

Son dakika haberleri: Sudan'ın Güney Darfur Eyalet Valisi Musa Mehdi İshak, sürpriz ziyaret gerçekleştirdiği Niyala Türkiye-Sudan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sunulan hizmetler ve hastalara gösterilen ilgiden övgüyle bahsetti.

Sudan'ın Güney Darfur Eyalet Valisi Musa Mehdi İshak, sürpriz ziyaret gerçekleştirdiği Niyala Türkiye-Sudan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sunulan hizmetler ve hastalara gösterilen ilgiden övgüyle bahsetti.

Güney Darfur Eyalet Valisi İshak, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, dün akşam denetledikleri bir devlet hastanesinde yakıt desteğine rağmen jeneratörlerin kapalı, elektriklerin kesik olduğunu, personelin yerinde olmadığını ve bölgede meydana gelen trafik kazasında yaralanan acil hastaların mağduriyetine tanık olduklarını belirtti.

"Ne kadar profesyonelce ve insani şekilde ilgilendiklerini yakından gördüm"

Daha sonra yaralılarla geç saatlerde Niyala Türkiye-Sudan Eğitim ve Araştırma Hastanesine gittiklerini belirten Vali İshak, "Sudanlı ve Türk doktorlar görevlerinin başındaydı. Hastane çalışanları yaralıları acile alıp gerekli müdahaleyi yaptı. Yaralılarla ne kadar profesyonel ve insani şekilde ilgilendiklerini yakından gördüm." ifadesini kullandı.

Vali, Niyala Türkiye- Sudan Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktorları ve personeline teşekkür etti.

Güney Darfur eyaletinin başkenti Niyala'daki Türkiye-Sudan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2006'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, başbakanlığı döneminde bölgeyi ziyaretinde sağlık şartlarının son derece kötü ve ameliyatların ilkel şartlarda gerçekleştirildiğini gördükten sonra verdiği talimatla yaptırılarak 2014'te faaliyete başladı.

Hem teknik donanım hem de uzman doktor kadrosu açısından bölgenin en iyi sağlık kuruluşu konumundaki hastane, çevre ülkelerden gelenlere de hizmet veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem