Son dakika... Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 14 şüpheli yakalandı
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Son dakika... Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 14 şüpheli yakalandı

Son dakika haberlerine göre Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 14 zanlı gözaltına alındı.

Son dakika... Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 14 şüpheli yakalandı
06.09.2020 11:19 | Son Güncelleme: 06.09.2020 11:28

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 14 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Terme, Bafra, 19 Mayıs, Vezirköprü, Çarşamba, Ayvacık, Alaçam ve Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ortak çalışma yürütüldü.

Ekiplerce, 10 adrese düzenlenen operasyonlarda 147 kilo 330 gram kubar esrar, 4 bin 89 kök kenevir, tabanca, iki şarjör ve 45 mermi, 2 av tüfeği ve 33 fişek, kurusıkı tabanca ve elektronik terazi ele geçirildi.

Operasyonlarda 14 zanlı gözaltına alındı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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