Saadet Partisi'nin Adayları Belli Oldu

Saadet Partisi'nin Adayları Belli Oldu

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti. Sonrasında ise adaylar açıklandı.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti. Teslimin ardından adayları açıklandı.

İŞTE SAADET PARTİSİ'NİN MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

ADANA 1 MUHAMMET ÇELEBİ KEYHIDIR SERBEST

ADANA 2 AHMET BEYAZ YÖNETİCİ

ADANA 3 AYŞE TOPAL EĞİTİMCİ

ADANA 4 SÜLEYMAN ŞENOĞUL SERBEST

ADANA 5 İBRAHİM ŞAHİN EMEKLİ

ADANA 6 MUSTAFA ÇEKİLARIZ İNŞAATÇI

ADANA 7 CUMA ŞAHİN YÖNETİCİ

ADANA 8 YASEMİN KAPUKAYA YAYINCI

ADANA 9 SELİM BİLGEN İŞ ADAMI

ADANA 10 ABDULLAH KAYA MÜTEAHHİT

ADANA 11 İBRAHİM KARA SERBEST

ADANA 12 CENGİZ KAYADAN EMLAKÇI

ADANA 13 OĞUZ GÜÇÜK TURİZİMCİ

ADANA 14 ABDULLAH ÜMMETOĞLU ESNAF

ADANA 15 UĞUR MURAT BUĞDAY SERBEST

ADIYAMAN 1 HAŞİM ASNUK YÖNETİCİ

ADIYAMAN 2 ABDULKADİR GÖZLEYİCİ SERBEST

ADIYAMAN 3 CEMAL KILAVUZ EĞİTİMCİ

ADIYAMAN 4 ABUZER TURHAN EĞİTİMCİ

ADIYAMAN 5 FEHİM AYDIN ÖĞRENCİ

AFYONKARAHİSAR 1 SEFA ŞENEL İŞ ADAMI

AFYONKARAHİSAR 2 MUSTAFA TAŞKAPI İŞLETMECİ

AFYONKARAHİSAR 3 HASAN BASRİ KANTAR

AFYONKARAHİSAR 4 HASAN HÜSEYİN UĞURLU MALİ MÜŞAVİR

AFYONKARAHİSAR 5 HALİT KUŞ İŞ ADAMI

AFYONKARAHİSAR 6 YAŞAR KARAKAYA TÜCCAR

AKSARAY 1 LEVENT SERDAR ŞAHİN MAKİNE MÜHENDİSİ

AKSARAY 2 AHMET BÜLBÜL İNŞAAT TEKNİKERİ

AKSARAY 3 YUSUF KENAN DURMUŞ İNŞAAT MÜHENDİSİ

AKSARAY 4 MUSTAFA AYHAN ESNAF

AMASYA 1 MAHMUT ÇAKAR AVUKAT

AMASYA 2 LEVENT ŞENOL EMEKLİ SUBAY

AMASYA 3 NOĞMAN YÜKSEL TEKNİKER

ANKARA-1 1 TANJU GÜVENDİREN EMEKLİ HAKİM

ANKARA-1 2 FATİH BEYAZIT AVUKAT

ANKARA-1 3 AHMET ÖZKÖK SERBEST

ANKARA-1 4 HALİL ADIGÜZEL SERBEST

ANKARA-1 5 İBRAHİM SAYIN ESNAF

ANKARA-1 6 FARUK BELCİ SERBEST

ANKARA-1 7 HATİCE NİHAL KORKUTAN AVUKAT

ANKARA-1 8 HALİS BAL ESNAF

ANKARA-1 9 MEHMET İNCİ İNŞAAT TEKNİKERİ

ANKARA-1 10 EMRE AYGÜNOĞLU ESNAF

ANKARA-1 11 AZİZE SAĞLAMYAŞAR

ANKARA-1 12 MUSTAFA TOSUNER AVUKAT

ANKARA-1 13 DİLARA ERANIL SERBEST

ANKARA-2 1 İLYAS TONGÜÇ EĞİTİMCİ

ANKARA-2 2 ALİ AKTAŞ AVUKAT

ANKARA-2 3 ERSAN BİLGİN SERBEST

ANKARA-2 4 MEHMET BALOĞLU TÜCCAR

ANKARA-2 5 MUHAMMET FURKAN KAMALAK AVUKAT

ANKARA-2 6 MERVE AYDINKÜÇÜK EV HANIMI

ANKARA-2 7 BURHAN KIRMAN TÜCCAR

ANKARA-2 8 BURHAN GÜMRÜKÇÜ SERBEST

ANKARA-2 9 OSMAN OKTAY ZİRAAT MÜHENDİSİ

ANKARA-2 10 TUGAY KARABULUT YÖNETİCİ

ANKARA-2 11 İLYAS ŞEKER ÖĞRENCİ

ANKARA-3 1 FATİH AYDIN EĞİTİMCİ

ANKARA-3 2 PINAR GÖKMEN MÜHENDİS

ANKARA-3 3 MEHMET FETHİ ÖZTÜRK İNŞAAT MÜHENDİSİ

ANKARA-3 4 MUSTAFA AYDIN EĞİTİMCİ

ANKARA-3 5

ANKARA-3 6 MUAMMER GÜLAP EMEKLİ

ANKARA-3 7 ÖMER GÜNAYDIN EĞİTİMCİ

ANKARA-3 8 MÜZEYYEN SİMİT EV HANIMI

ANKARA-3 9 YUSUF SUNAR YÖNETİCİ

ANKARA-3 10 AHMET AVCI AVUKAT

ANKARA-3 11 İSLAM MERTOĞLU YÖNETİCİ

ANKARA-3 12 MEHMET ENES ŞAHİN SERBEST

ANTALYA 1 HASAN BURGAN AVUKAT

ANTALYA 2 ADEM SARICALAR AVUKAT

ANTALYA 3 MEHMET FATİH TEKİN İŞ ADAMI

ANTALYA 4 MEHMET EMİN GÖZÜKARA EĞİTİMCİ

ANTALYA 5 ZÜBEYDE GÜLER EV HANIMI

ANTALYA 6 RUKİYE GÜLŞEN EV HANIMI

ANTALYA 7 DÖNAY UYAR PEDEGOJİ

ANTALYA 8 SEYYİT HALİL TUNÇ ESNAF

ANTALYA 9 RUMEYSA NUR ÇETECİ MİMAR

ANTALYA 10 SERVET YILMAZ EV HANIMI

ANTALYA 11 HAMZA KARAAĞAÇ EMEKLİ

ANTALYA 12 MUSTAFA SİR YÖNETİCİ

ANTALYA 13 ERGÜN EREN İŞLETMECİ

ANTALYA 14 SÜLEYMAN AKINCI EMEKLİ

ANTALYA 15 SEMİH SERDAR DEMİR ZİRAAT MÜHENDİSİ

ANTALYA 16 SÜMEYYE GÜLDAL MİMAR

ARDAHAN 1 HAKAN ÇAPAN EĞİTİMCİ

ARDAHAN 2 MEHMET ŞİMŞEK SERBEST

ARTVİN 1 SALİH BERBER AVUKAT

ARTVİN 2 GÜLTEKİN SOYDAN MAKİNE TEKNİKERİ

AYDIN 1 MEHMET İHSAN AYAYDIN İŞ ADAMI

AYDIN 2 ALİ SÖĞÜT MÜHENDİS

AYDIN 3 MUSA MUÇA SERBEST

AYDIN 4 ÖZLEM ÖZTÜRK HEMŞİRE

AYDIN 5 MEHMET YÖRÜK İŞLETMECİ

AYDIN 6 SÜLEYMAN ATEŞ OPERATÖR

AYDIN 7 FATİH KARAHAN İŞ ADAMI

AYDIN 8 GÜLTEN HANÇER EV HANIMI

AĞRI 1 MEHMET ZİYATTİN TOKAR MÜHENDİS

AĞRI 2

AĞRI 3

AĞRI 4

BALIKESİR 1 MUSTAFA YILMAZ GAZETECİ

BALIKESİR 2 EYÜP SABRİ SOLMAZ EĞİTİMCİ

BALIKESİR 3 SEYFETTİN ÇÖZEL EMEKLİ ÖĞRETMEN

BALIKESİR 4 RAMAZAN YILDIRIM AVUKAT

BALIKESİR 5 ÖMER TAŞKIN EMEKLİ ÖĞRETMEN

BALIKESİR 6 İBRAHİM HIDIR BESİCİ

BALIKESİR 7 AHMET PINAR EMEKLİ

BALIKESİR 8 SİNAN BAŞARAN TÜCCAR

BALIKESİR 9 SALİH ORAL ÖVÜÇ YÖNETİCİ

BARTIN 1 ÜNAL YURTBAY ESNAF

BARTIN 2 MÜCAHİT ABDULLAH MEKEÇ SERBEST

BATMAN 1 FARİS ÖZDEMİR EMEKLİ VEKİL

BATMAN 2 MUSTAFA YILDIZ SERBEST

BATMAN 3 MEHMET FIRAT EMEKLİ

BATMAN 4

BATMAN 5

BAYBURT 1 MURAT GÜRBÜZ YÖNETİCİ

BİLECİK 1 SEYFETTİN TIKIZ YÖNETİCİ

BİLECİK 2 ETHEM ERSÖZ MÜHENDİS

BİNGÖL 1 SUAT İŞCEN ELEKTRİKÇİ

BİNGÖL 2 MUHAMMED FATİH TİRYAKİ VETERİNER

BİNGÖL 3 VURAL KOŞUNKARTAY ÖĞRENCİ

BİTLİS 1 ZİYA KALMACİ EMEKLİ

BİTLİS 2

BİTLİS 3 MUHAMMED MEHDİ PERTEKLİ SERBEST

BOLU 1 İSA SAYIN İNŞAAT MÜHENDİSİ

BOLU 2 VEYSEL AYEROĞLU ESNAF

BOLU 3 DAVUT KARAHAYDAR SERBEST

BURDUR 1 FATİH TUNÇ ESNAF

BURDUR 2 RAMAZAN KAYABAŞ DİN GÖREVLİSİ

BURDUR 3 FETHİ SEMİZ İKTİSATÇI

BURSA-1 1 GÖKHAN GERÇEK MÜHENDİS

BURSA-1 2 BURAK ÇELİK VETERİNER

BURSA-1 3 ELİF SULTAN ŞENDÖL ÖĞRENCİ

BURSA-1 4 ALİ ÖNCEL ESNAF

BURSA-1 5 HAMZA GÜRSEL ÖĞRETMEN

BURSA-1 6 CENGİZ ARSLAN TİCARET

BURSA-1 7 DOĞAN ÖZBÜYÜK İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

BURSA-1 8 GÖKSEL RÜSTEM KARAKUZU SERBEST

BURSA-1 9 RABİA IMAMAJ ÖĞRENCİ

BURSA-1 10 YUNUS EMRE ÖZBİLEN ÖĞRENCİ

BURSA-2 1 MEHMET ATMACA İNŞAAT MÜHENDİSİ

BURSA-2 2 FİKRET BAYRAM GAZETECİ

BURSA-2 3 EBRAR GÜLSÜM AYGÜN EĞİTİMCİ

BURSA-2 4 HAMZA AYGÜN TÜCCAR

BURSA-2 5 SALİH KOCATEPE YÖNETİCİ

BURSA-2 6 KARYAĞDI BERKELİ VETERİNER

BURSA-2 7 SELAHATTİN AFŞAR SERBEST

BURSA-2 8 RABİA ÖRNEK HALKLA İLİŞKİLER

BURSA-2 9 CUMA YILDIRAK

BURSA-2 10 CAN TATAR SERBEST

DENİZLİ 1 AHMET ERYILMAZ İŞ ADAMI

DENİZLİ 2 TANER İZGİ MİMAR

DENİZLİ 3 SEVİL AKTAŞ YÖNETİCİ

DENİZLİ 4 ABDULLAH ÖZEREN AVUKAT

DENİZLİ 5 HALİL İBRAHİM VAROL AVUKAT

DENİZLİ 6 MEHMET ALİ SEZER AVUKAT

DENİZLİ 7 MEHMED SAİD TOPUZ ÖĞRENCİ

DENİZLİ 8 KUDRET İLHAN TİCARET

DİYARBAKIR 1 SEYYİT HAŞIM HAŞİMİ İŞ ADAMI

DİYARBAKIR 2 BÜLENT KAYA AVUKAT

DİYARBAKIR 3 FESİH BOZAN YÖNETİCİ

DİYARBAKIR 4 ALAADDİN TAN İŞ ADAMI

DİYARBAKIR 5 HÜSEYİN İHSAN YENİCE AVUKAT

DİYARBAKIR 6 MEHMET ÖCAL SERBEST

DİYARBAKIR 7 ABDURRAHMAN ERGİN YÖNETİCİ

DİYARBAKIR 8 MUHAMMET MUHYETTİN KAYAN İNŞAAT MÜHENDİSİ

DİYARBAKIR 9

DİYARBAKIR 10

DİYARBAKIR 11

DİYARBAKIR 12

DÜZCE 1 MUSTAFA ZORLU İKTİSATÇI

DÜZCE 2 AHMET SERDAR ERDEM ELEKTRONİK MÜHENDİSİ

DÜZCE 3 FATİH MEHMET GÜNER ESNAF

EDİRNE 1 ALİ ERHAN DEMİRKIRAN EMEKLİ

EDİRNE 2 AYHAN ÖZKAN SERBEST

EDİRNE 3 MANSUR İRİŞ SERBEST

EDİRNE 4 RECAİ TAŞKIN EMEKLİ

ELAZIĞ 1 İBRAHİM HACIBEKİROĞLU TÜCCAR

ELAZIĞ 2 MUHAMMED NEDİM SADAK SERBEST

ELAZIĞ 3 MUSTAFA EMRE İŞÇİ

ELAZIĞ 4 ÖZKAN ERGEN İMAM HATİP

ELAZIĞ 5 ABOBEKİR TANYILDIZI EMEKLİ

ERZİNCAN 1 ALİ CEBECİ İŞ ADAMI

ERZİNCAN 2 HALİL İBRAHİM KUTLU MAKİNE MÜHENDİSİ

ERZURUM 1 FAİK ÇALIK ESNAF

ERZURUM 2 ABDULLAH POLAT SERBEST

ERZURUM 3 MURAT OZAN ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

ERZURUM 4 NİZAMETTİN AKÇIL SERBEST

ERZURUM 5 AYHAN ERKEM ESNAF

ERZURUM 6 YUSUF KOLİKISA MÜHENDİS

ESKİŞEHİR 1 FESİH BİNGÖL İNŞAAT MÜHENDİSİ

ESKİŞEHİR 2 NAZİF AYAZ YÖNETİCİ

ESKİŞEHİR 3 SERAP DEMİR SERBEST

ESKİŞEHİR 4 MUHAMMET GÜNEY EMEKLİ

ESKİŞEHİR 5 MUHAMMED ALİ KÖSE MUHASEBE UZMANI

ESKİŞEHİR 6 YASİN YENTÜRK MÜTEAHHİT

ESKİŞEHİR 7 ADİL KESER AVUKAT

GAZİANTEP 1 AHMET FARUK ÜNSAL MÜHENDİS

GAZİANTEP 2 HALİL KILIÇ AVUKAT

GAZİANTEP 3 ŞIHMÜSLÜM BULANIK MÜTEAHHİT

GAZİANTEP 4 MURAT ŞENEL AVUKAT

GAZİANTEP 5 ALİ MULLAOĞLU SERBEST

GAZİANTEP 6 MUSTAFA YAKUT SERBEST

GAZİANTEP 7 MUSTAFA ÖZTÜRK TİCARET

GAZİANTEP 8 ARZU KARTAL YÖNETİCİ

GAZİANTEP 9 AHMET NECATİ SARI NAKLİYECİ

GAZİANTEP 10 MEHMET HAYRİ GÖREN ÇİFTÇİ

GAZİANTEP 11 ZEYNEL ABİDİN DARĞIN ESNAF

GAZİANTEP 12 ADİLE GÜLAY İNGEL EV HANIMI

GAZİANTEP 13 MUSTAFA AKAR ESNAF

GAZİANTEP 14 HASAN KOCAMAN ESNAF

GİRESUN 1 BEKİR DEMİRKAYA İŞ ADAMI

GİRESUN 2 GÖKSEL GÜNEŞ AVUKAT

GİRESUN 3 HAYATİ FİKRİ TOPKAR EMEKLİ

GİRESUN 4 BEKİR TOSUN İŞ ADAMI

GÜMÜŞHANE 1 AKIN DEMİR AVUKAT

GÜMÜŞHANE 2 CELALETTİN KARAKOÇ EĞİTİMCİ

HAKKARİ 1 ABDÜLVAHİT ÇİFTÇİ ESNAF

HAKKARİ 2 YAVUZ DALGIÇ EMLAKÇI

HAKKARİ 3 YUSUF KESKİN ESNAF

HATAY 1 NECMETTİN ÇALIŞKAN İŞ ADAMI

HATAY 2 MUSTAFA EĞE SİGORTACI

HATAY 3 HALİL ÇELİK ESNAF

HATAY 4 ABDULLAH AYDIN DEMİR YÖNETİCİ

HATAY 5 AYŞEGÜL KÜÇÜK YÖNETİCİ

HATAY 6 ATİLA EROL İŞ ADAMI

HATAY 7 YUSUF ÇİÇEK İŞÇİ

HATAY 8 RAMAZAN ÖKSÜZ İŞ ADAMI

HATAY 9 FATİH DÖKMECİ TÜCCAR

HATAY 10 MEHMET AYDOĞAN MUHASEBECİ

HATAY 11 UĞUR URAL ZİRAAT TEKNİKERİ

ISPARTA 1 CEVAT GENÇAY MOBİLYACI

ISPARTA 2 DİNÇER DEMİREZEN SERBEST

ISPARTA 3 İBRAHİM ATEŞ ESNAF

ISPARTA 4 HÜSEYİN EROĞLU İNŞAAT TEKNİKERİ

IĞDIR 1 ALİ GÜNER EĞİTİMCİ

IĞDIR 2 SEYİT ZAHİR KOŞİK SERBEST

İSTANBUL-1 1 ABDULLAH SEVİM EĞİTİMCİ

İSTANBUL-1 2 YILMAZ BAYAT MÜHENDİS

İSTANBUL-1 3 DİCLE ŞİT EV HANIMI

İSTANBUL-1 4 AHMET TÜRKCAN YÖNETİCİ

İSTANBUL-1 5 MEHMET ALİ ÖZGÜR

İSTANBUL-1 6 PAKİZE YÜZBAŞIOĞLU İŞLETMECİ

İSTANBUL-1 7 MEHMET FATİH AKDAĞOĞLU İNŞAAT TEKNİKERİ

İSTANBUL-1 8 ABDULHALİM MEŞE YÖNETİCİ

İSTANBUL-1 9 CEM KAYA KARATÜN AVUKAT

İSTANBUL-1 10 ALEV SEZEN AVUKAT

İSTANBUL-1 11 ADEM BOZ LOJİSTİK

İSTANBUL-1 12 FEHİM HAVA TÜCCAR

İSTANBUL-1 13 YUSUF YÜKSEL TÜCCAR

İSTANBUL-1 14 ŞEREF KAÇMAZ İŞLETMECİ

İSTANBUL-1 15 RESUL KILIÇ ESNAF

İSTANBUL-1 16 ABDÜLKADİR ARSLAN TÜCCAR

İSTANBUL-1 17 AHMET BARAN

İSTANBUL-1 18 AYSUN BAYRAKTAR EV HANIMI

İSTANBUL-1 19 RECEP KARAKOÇ İŞLETMECİ

İSTANBUL-1 20 FAHRETTİN COŞKUN

İSTANBUL-1 21 FESİH TAYBAR

İSTANBUL-1 22 MUSTAFA KOCABEY AVUKAT

İSTANBUL-1 23 TURGUT DANACI ESNAF

İSTANBUL-1 24 ALİ KEMAL DERİN

İSTANBUL-1 25 GONCA NUR ASLAN EV HANIMI

İSTANBUL-1 26 MUHAMMET DUMAN AVUKAT

İSTANBUL-1 27 MUAMMER KOÇ İLAHİYATÇI

İSTANBUL-1 28 HALİL İBRAHİM SERBEST

İSTANBUL-1 29 NAFİYE SAÇI ÖĞRENCİ

İSTANBUL-1 30 ERDOĞAN USLU TÜCCAR

İSTANBUL-1 31 MURAT ÇEKER

İSTANBUL-1 32 SELAHATTİN ASLAN

İSTANBUL-1 33 HAKAN AKTAŞ İKTİSATÇI

İSTANBUL-1 34

İSTANBUL-1 35

İSTANBUL-2 1 BİROL AYDIN EĞİTİMCİ

İSTANBUL-2 2 SAMET SAMİ TEMEL ELEKTRONİK MÜHENDİSİ

İSTANBUL-2 3 MUSTAFA KAYA EĞİTİMCİ

İSTANBUL-2 4 BİLAL AY

İSTANBUL-2 5 FATMA NEVİN GÖKÇE

İSTANBUL-2 6 MUHAMMED EMİN TOPSAKAL BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ

İSTANBUL-2 7 MUSTAFA YAMAN AVUKAT

İSTANBUL-2 8 BİLAL AYDIN İKTİSATÇI

İSTANBUL-2 9 MİKAİL KABAK DOKTOR

İSTANBUL-2 10 TUĞRUL YALÇINKAYA İŞLETMECİ

İSTANBUL-2 11 ZEYNEP ŞULE RIDVANOĞLU

İSTANBUL-2 12 EROL URHAN

İSTANBUL-2 13 ADEM AKBULUT

İSTANBUL-2 14 ÖZGÜR ATAK İKTİSATÇI

İSTANBUL-2 15 İLKER ÇİFTÇİ İŞLETMECİ

İSTANBUL-2 16 RECEP POLAT İKTİSATÇI

İSTANBUL-2 17 NİHAT ŞADOĞLU TÜCCAR

İSTANBUL-2 18 MUHAMMED GAZİ KILIÇ

İSTANBUL-2 19 YASEMİN BİLNUR ERENCİ

İSTANBUL-2 20 HÜSEYİN AYDOĞAN TÜCCAR

İSTANBUL-2 21 MEHMET FATİH AKYÜZLÜ

İSTANBUL-2 22 MAHİR SEZGİN AVUKAT

İSTANBUL-2 23 TÜLAY VIZVIZ

İSTANBUL-2 24 MUSTAFA UĞUR DOĞAN

İSTANBUL-2 25 NURSENA ULUSOY

İSTANBUL-2 26 SELİM BAŞPINAR MÜHENDİS

İSTANBUL-2 27 HABİBE ERDOĞAN

İSTANBUL-2 28

İSTANBUL-3 1 ALTAN TAN MÜHENDİS

İSTANBUL-3 2 HASAN BİTMEZ EĞİTİMCİ

İSTANBUL-3 3 NAGEHAN GÜL ASİLTÜRK YÖNETİCİ

İSTANBUL-3 4 İBRAHİM YILDIZ AVUKAT

İSTANBUL-3 5 MESUT ÖZLEM MÜHENDİS

İSTANBUL-3 6 EBRAR BEZCİ İŞLETMECİ

İSTANBUL-3 7 YAŞAR AVCI

İSTANBUL-3 8 OSMAN BAŞ ESNAF

İSTANBUL-3 9 YUNUS AKSOY MAKİNE MÜHENDİSİ

İSTANBUL-3 10 MESUDE DÖNMEZ EV HANIMI

İSTANBUL-3 11 NEŞET ÇEVİK TÜCCAR

İSTANBUL-3 12 ADNAN HACIABDULLAHOĞLU KİMYAGER

İSTANBUL-3 13 TUNCER KOĞA

İSTANBUL-3 14 ENDER ESİNER

İSTANBUL-3 15 KADİR TOKALI

İSTANBUL-3 16 CANER BİTİŞ

İSTANBUL-3 17 EMİNE ÖZTÜRK ULUSLARARASI ILIŞKİLER

İSTANBUL-3 18 HASAN KARA

İSTANBUL-3 19 ADNAN ŞAHİN EMEKLİ SUBAY

İSTANBUL-3 20 AHMET ÖZSEVEN

İSTANBUL-3 21 İLKNUR GÖKDEMİR TARİHÇİ

İSTANBUL-3 22 SUAT KOÇYİĞİT AVUKAT

İSTANBUL-3 23 FUNDA YALÇIN BOZKURT

İSTANBUL-3 24 MUHAMMED TAHA KILIÇOĞLU EĞİTİMCİ

İSTANBUL-3 25 FERİT DURBİN AVUKAT

İSTANBUL-3 26 ÖMER KOÇAK TEKNİKER

İSTANBUL-3 27 BİLAL TATAR TÜCCAR

İSTANBUL-3 28 MEVLÜT İRFAN BAHADIR AVUKAT

İSTANBUL-3 29 FEYZA GÜRBÜZ ULUSLARARASI ILIŞKİLER

İSTANBUL-3 30 MUHAMMED MUSAB DEMİRER AVUKAT

İSTANBUL-3 31 KENAN KARAGÜZEL ESNAF

İSTANBUL-3 32 MUSTAFA ÇALKAN

İSTANBUL-3 33

İSTANBUL-3 34

İSTANBUL-3 35

İZMİR-1 1 ZEKERİYE HAZIRBULAN MÜHENDİS

İZMİR-1 2 OZAN GANİÜSMEN DOKTOR

İZMİR-1 3 TURHAN TUTUMLU AVUKAT

İZMİR-1 4 MÜMİN BAŞTÜRK ELEKTRİK TEKNİSYENİ

İZMİR-1 5 SELÇUK KAVUŞAN PAZARLAMA

İZMİR-1 6 SUNA CANITEZ EMEKLİ

İZMİR-1 7 UĞUR TÜRKER MÜHENDİS

İZMİR-1 8 HAMZA DEMİR MÜHENDİS

İZMİR-1 9 İBRAHİM DEMİR AVUKAT

İZMİR-1 10 BEKİR ÇALIŞKAN MALİ MÜŞAVİR

İZMİR-1 11 HALİL YALÇINKAYA ESNAF

İZMİR-1 12 KASIM OCAK BANKACI

İZMİR-1 13 FURKAN TURGUT ÖĞRENCİ

İZMİR-1 14 MEHMET EMİN ALTINBAŞ ESNAF

İZMİR-2 1 ŞERAFETTİN KILIÇ MALİ MÜŞAVİR

İZMİR-2 2 CEREN KARA YÖNETİCİ

İZMİR-2 3 VEDAT KOLUKISA AVUKAT

İZMİR-2 4 MESUT DAĞ MİMAR

İZMİR-2 5 ZEKİ KAYA MÜHENDİS

İZMİR-2 6 MEHMET EMRE BOZABA DİŞ HEKİMİ

İZMİR-2 7 ALİ ÇAKIR İŞ ADAMI

İZMİR-2 8 ŞAHAP BOZKURT ÇİFÇİ

İZMİR-2 9 MUHSİN GİRCUDE SERBEST

İZMİR-2 10 SERVET YILDIZ ESNAF

İZMİR-2 11 SÜMEYYE ORHAN EV HANIMI

İZMİR-2 12 MAHMUT DOST İLAHİYATÇI

İZMİR-2 13 ERDEM YILMAZ ESNAF

İZMİR-2 14 İSMET TOPAL EMEKLİ

KAHRAMANMARAŞ 1 ÖKKEŞ NARLI TEKSTİL MÜHENDİSİ

KAHRAMANMARAŞ 2 VAHAP KARPINAR ÖĞRETMEN

KAHRAMANMARAŞ 3 İSHAK KÖROĞLU İŞ ADAMI

KAHRAMANMARAŞ 4 SULTAN KAMALAK EV HANIMI

KAHRAMANMARAŞ 5 CİHAT DİNLER YÖNETİCİ

KAHRAMANMARAŞ 6 MANSUR ÖZCAN TEKNİKER

KAHRAMANMARAŞ 7 BURAK DOLUZENGİN AVUKAT

KAHRAMANMARAŞ 8 AHMET ZOR SERBEST

KARABÜK 1 MUHSİN ÇEBİ ESNAF

KARABÜK 2 MEHMET YÜCE İNŞAAT MÜHENDİSİ

KARABÜK 3 İSMAİL KİRENLİ EMEKLİ

KARAMAN 1 ORHAN SOYDAN YÖNETİCİ

KARAMAN 2 ALİ ÇİFTÇİ EMEKLİ

KARAMAN 3 MELEKHAN KAVAS EV HANIMI

KARS 1 SEZGİN YILDIZ EĞİTİMCİ

KARS 2 BÜLENT ALTUN OTOMOTİV

KARS 3 TAHİR TAHİROĞLU İKTİSATÇI

KASTAMONU 1 BİLAL ÇODUR SERBEST

KASTAMONU 2 NECATİ YAVUZ EMEKLİ

KASTAMONU 3 HULUSİ ÖZBEK SERBEST

KAYSERİ 1 MAHMUT ARIKAN İNŞAAT MÜHENDİSİ

KAYSERİ 2 HAŞİM ÖZÇELİK HARİTA MÜHENDİSİ

KAYSERİ 3 AHMET ULUSOY SİGORTA ACENTESİ

KAYSERİ 4 HATİCE SÜMEYYE BOZKURT PSİKOLOG

KAYSERİ 5 İSMAİL ÇELEBİ EMEKLİ

KAYSERİ 6 BAKİ COŞKUN AVUKAT

KAYSERİ 7 İBRAHİM BIYIKLIOĞLU MÜHENDİS

KAYSERİ 8 ASİYE ÇAKIRLI ESNAF

KAYSERİ 9 ÖZKAN YÜREK AVUKAT

KAYSERİ 10 RABİA ÇAĞRICI ÖĞRENCİ

KIRIKKALE 1 FARUK VURGUN TEKNİKER

KIRIKKALE 2 SELAMİ ÇAKIR İŞÇİ

KIRIKKALE 3 MÜİN YILDIZ EMEKLİ

KIRKLARELİ 1 SALİH MEHMET AYDIN YÖNETİCİ

KIRKLARELİ 2 GÜNER AYDIN İŞ ADAMI

KIRKLARELİ 3 BÜŞRA SAVAŞ ÖĞRETMEN

KIRŞEHİR 1 MUSTAFA ÇAKIR MAKİNE MÜHENDİSİ

KIRŞEHİR 2 HÜSEYİN ESERER İMAM HATİP

KİLİS 1 ŞERİF KARAKURT İKTİSATÇI

KİLİS 2 MEHMET SALİH ÖZOĞUZ SERBEST

KOCAELİ 1 SİNAN EJDEROĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ

KOCAELİ 2 RECEP SARIDOĞAN ESNAF

KOCAELİ 3 REYHAN ŞENGÜN GİYİM TASARIM

KOCAELİ 4 VOLKAN GEMİKSİZ TİCARET

KOCAELİ 5 İBRAHİM BIYIKLI İŞLETMECİ

KOCAELİ 6 NİHAT YILDIZ İŞ ADAMI

KOCAELİ 7 SİNAN YOLCU SERBEST

KOCAELİ 8 ÖMER FARUK YILDIRIM AVUKAT

KOCAELİ 9 SEDAT USLU YÖNETİCİ

KOCAELİ 10 FAHRETTİN TAŞKAYA TÜCCAR

KOCAELİ 11 FATMA BETÜL ULUDAĞ EV HANIMI

KOCAELİ 12 FATİH KARAMAN PAZARLAMA

KOCAELİ 13 LATİF GÖKHAN DURTAŞ İNŞAAT MÜHENDİSİ

KONYA 1 MUSTAFA ÖZKAFA YÖNETİCİ

KONYA 2 HASAN HÜSEYİN UYAR AVUKAT

KONYA 3 MUSTAFA DERBENTLİ AVUKAT

KONYA 4 SİNAN TOPRAK MÜHENDİS

KONYA 5 MUHAMMET UZUN TİCARET

KONYA 6 AHMET BÜYÜKTERMİYECİ TİCARET

KONYA 7 YAVUZ AYDIN EMEKLİ

KONYA 8 KENAN ÖZCAN MÜHENDİS

KONYA 9 İSMAİL HAKKI BACAK SANAYİCİ

KONYA 10 İSMAİL AYDİLEK EĞİTİMCİ

KONYA 11 MAHMUT SAMİ BÜYÜKYILMAZ AVUKAT

KONYA 12 İSMAİL BULUT MÜHENDİS

KONYA 13 ÖMER MÜCEVHER MÜHENDİS

KONYA 14 SEFA YILMAZ ÖĞRENCİ

KONYA 15 KERİM ŞENEL EMEKLİ

KÜTAHYA 1 ÖMER FARUK EVREN ÖZEL DANIŞMAN

KÜTAHYA 2 FATİH BOZAN İŞLETMECİ

KÜTAHYA 3 NURULLAH GÜNGÖR ÖĞRENCİ

KÜTAHYA 4 HASAN ÖZBAL ÖĞRENCİ

KÜTAHYA 5 RÜMEYSA POYRAZ ÖĞRENCİ

MALATYA 1 MEHMET KAYA ASİLTÜRK İŞ ADAMI

MALATYA 2 ABUZER GÖGÜS VETERİNER

MALATYA 3 YUNUS SAVAŞ SERBEST

MALATYA 4 MUSTAFA PARLAKYILDIZ ESNAF

MALATYA 5 MUHAMMET İKBAL YILDIZ ÖĞRENCİ

MALATYA 6 ADNAN ÖZDEMİR EMEKLİ

MANİSA 1 MEHMET ÖNAL İŞ ADAMI

MANİSA 2 MUSTAFA ARİF AYSU SERBEST

MANİSA 3 ZEKAYİ YILMAZ ESNAF

MANİSA 4 BİLAL KİŞEÇOK MÜTEAHHİT

MANİSA 5 ABDULLAH YILMAZ EMEKLİ

MANİSA 6 MEHMET TONBALAK DİN GÖREVLİSİ

MANİSA 7 OLGUN OKTAY DEMİRCAN EMEKLİ ASKER

MANİSA 8 MUSTAFA ERKAN İŞÇİ

MANİSA 9 MUHAMMET FATİH KAYA ÖĞRENCİ

MANİSA 10 NİHAT KOCAÇAKIR ÖĞRENCİ

MARDİN 1 MEHMET ALİ KILIÇ EĞİTİMCİ

MARDİN 2 MEHMET YILDIZ ÖĞRETMEN

MARDİN 3 SUUT CEVHEROĞLU ZİRAAT MÜHENDİSİ

MARDİN 4 AHMET İLETMİŞ TÜCCAR

MARDİN 5 HALİME DABAKOĞLU EV HANIMI

MARDİN 6 ÖMER ÇİFÇİ TEKNİKER

MERSİN 1 SONER ÇONTAR VETERİNER

MERSİN 2 NURBAKİ ŞAHİN DIŞ TİCARET

MERSİN 3 AYHAN BAYRAM MUHASEBECŞ

MERSİN 4 ESAT GÜNEŞ SERBEST

MERSİN 5 BURAK CANLI AVUKAT

MERSİN 6 BEKİR AYDIN REKLAMCI

MERSİN 7 HASİBE YILDIZ EV HANIMI

MERSİN 8 REMZİ YİĞİTALP SERBEST

MERSİN 9 GÖKHAN ALAGÖZ MÜHENDİS

MERSİN 10 MUSTAFA CAN SERBEST

MERSİN 11 ARİF ŞAHBAZ SERBEST

MERSİN 12 AYŞE GÜLİZ YENEN EV HANIMI

MERSİN 13 YUSUF GÜLMEZ DEKORASYON

MUĞLA 1 ÖMER ULUDAĞ TASARIMCI

MUĞLA 2 İLHAN ÖZLER ESNAF

MUĞLA 3 FURKAN DUMAN MİMAR

MUĞLA 4 MUHAMMED NECİP GENCER SERBEST

MUĞLA 5 SALİHA GÜZEL EV HANIMI

MUĞLA 6 MUSA ERGİN SERBEST

MUĞLA 7 SAYİT AYDIN EMEKLİ

MUŞ 1 NAZIM ÇELİK TÜCCAR

MUŞ 2 MEHMET ŞAH SABAK SERBEST

MUŞ 3 KEMAL İNDİÇ ÇİFTÇİ

MUŞ 4 HUDEYDA BOZYEL İŞÇİ

NEVŞEHİR 1 MUSTAFA AYDEMİR İLAHİYATÇI

NEVŞEHİR 2 ABBAS BÜKEN SERBEST

NEVŞEHİR 3 MUAMMER KEÇE SERBEST

NİĞDE 1 AHMET BİNİCİ SERBEST

NİĞDE 2 TAKİ KUZHAN

NİĞDE 3 NEDİME FATMA KOÇER EV HANIMI

ORDU 1 ERKAN TEMİZ AVUKAT

ORDU 2 MUAMMER BİLGİÇ EĞİTİMCİ

ORDU 3 AHMET TOKLUCUOĞLU HALKLA İLİŞKİLER

ORDU 4 HALİT DUYAR MÜHENDİS

ORDU 5 ERHAN KAYA VETERİNER

ORDU 6 AHMET TOPALOĞLU İKTİSATÇI

OSMANİYE 1 İSLAM KORKMAZ İŞLETMECİ

OSMANİYE 2 MAHMUT USTAHALİLOĞLU AVUKAT

OSMANİYE 3 ORHAN İLENGİZ YÖNETİCİ

OSMANİYE 4 ÖKKEŞ DAĞLI SERBEST

RİZE 1 MUHAMMET KAÇAR AVUKAT

RİZE 2 GÜLHAN HAFIZOĞLU EĞİTİMCİ

RİZE 3 BURAK UZUN SERBEST

SAKARYA 1 EYÜP YILDIRIM SERBEST

SAKARYA 2 ALİ SEYYAR İKTİSATÇI

SAKARYA 3 ŞEREF TAN İŞ ADAMI

SAKARYA 4 ALİ FETHİ GÜRLER AVUKAT

SAKARYA 5 AYŞE GÜÇLÜ SERBEST

SAKARYA 6 KERİM ALİ AKSOY İŞLETMECİ

SAKARYA 7 FURKAN CEBECİ ESNAF

SAMSUN 1 İSMAİL HAKKI AKKİRAZ EĞİTİMCİ

SAMSUN 2 MUSTAFA ÖCAL SERBEST

SAMSUN 3 HASAN ÖZTÜRK SİGORTACI

SAMSUN 4 İBRAHİM GÜMÜŞOĞLU YÖNETİCİ

SAMSUN 5 BUŞRA GENEZ JEOFİZİK MÜHENDİSİ

SAMSUN 6 ABDULVAHAP BİLEN BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ

SAMSUN 7 MUHAMMET KUZUBAŞ AKADEMİSYEN

SAMSUN 8 HÜSEYİN ŞİMŞEK TÜCCAR

SAMSUN 9 ŞUAYIP SARI İŞ ADAMI

SİİRT 1 MEMET SAMİ ARIKAN MAKİNE MÜHENDİSİ

SİİRT 2 MEHMET NURULLAH IŞIK ULUSLARARASI ILIŞKİLER

SİİRT 3 BARIŞ ÖZCAN ESNAF

SİNOP 1 İSLAM İNCE İŞ ADAMI

SİNOP 2 MUSA AKMAN YÖNETİCİ

SİVAS 1 DURSUN COŞAR MALİ MÜŞAVİR

SİVAS 2 MİHRİBAN GELDİ EV HANIMI

SİVAS 3 MEHMET ÖZTÜRK İŞ ADAMI

SİVAS 4 YAHYA NALBANT SERBEST

SİVAS 5 SAFA ÇİĞDEM SERBEST

TEKİRDAĞ 1 ARSLAN ATEŞ YÖNETİCİ

TEKİRDAĞ 2 UĞUR GÜREL MALİ MÜŞAVİR

TEKİRDAĞ 3 İBRAHİM İNCİ MÜHENDİS

TEKİRDAĞ 4 HALİL İBRAHİM KART SERBEST

TEKİRDAĞ 5 MUHAMMET ÖZKÜTÜKÇÜ İKTİSATÇI

TEKİRDAĞ 6 MUHAMMED YAMAN ÖĞRENCİ

TEKİRDAĞ 7 FATİH TOYTEKİN ÖĞRENCİ

TOKAT 1 BİLAL METEHAN AYDIN MÜHENDİS

TOKAT 2 SADİ ARHAN SERBEST

TOKAT 3 AYŞE GÖNAN EĞİTİMCİ

TOKAT 4 İHSAN YİĞİT İŞLETMECİ

TOKAT 5 ALİ KÜÇÜK SERBEST

TRABZON 1 CEVAT KURT ESNAF

TRABZON 2 MURAT ÖZCAN EĞİTİMCİ

TRABZON 3 ÜMİT ÇEBİ YÖNETİCİ

TRABZON 4 FURKAN ENES KOCAGÖZ YÖNETİCİ

TRABZON 5 İBRAHİM BAŞ İNŞAAT MÜHENDİSİ

TRABZON 6 MEHMET UZ İNŞAAT MÜHENDİSİ

TUNCELİ 1

TUNCELİ 2 MUHAMMED MÜCAHİD ERGEN SERBEST

UŞAK 1 RAMAZAN YAVUZ ACAR İNŞAAT MÜHENDİSİ

UŞAK 2 HÜSEYİN ÇAKMAK HARİTA MÜHENDİSİ

UŞAK 3 İBRAHİM DAĞGEZEN İNŞAAT MÜHENDİSİ

VAN 1 ÖZAY İLHAN VETERİNER

VAN 2 MEHMET NECİP YAVUZER EMEKLİ

VAN 3 MEHMET ENGİN GÜNGÖR YÖNETİCİ

VAN 4 NEVZAT YAĞAR EMEKLİ

VAN 5 YUSUF ÖZEN İŞÇİ

VAN 6 SIDIKA EBİNÇ EV HANIMI

VAN 7 MEHMET ŞİRİN CENGİZ ESNAF

VAN 8 MUSTAFA TERİM EMEKLİ

YALOVA 1 MUSTAFA BALTA MÜHENDİS

YALOVA 2 FEVZİ AYGÜN ESNAF

YALOVA 3 İSMAİL KUZU EMEKLİ

YOZGAT 1 MEHMET DEMİREL İŞ ADAMI

YOZGAT 2 ZİYA KOÇAK TURİZİMCİ

YOZGAT 3 ALİ YURT YÖNETİCİ

YOZGAT 4 İRFAN TAŞKIN FİZİKÇİ

ZONGULDAK 1 BURAK EROL MÜHENDİS

ZONGULDAK 2 GÖKHAN GÖKTAŞ MÜHENDİS

ZONGULDAK 3 MEHMET YAMAN MÜHENDİS

ZONGULDAK 4 ENGİN ZEREN MALİ MÜŞAVİR

ZONGULDAK 5 YAVUZ SÜLEYMAN KÜŞ İMAM HATİP

ÇANAKKALE 1 MUHARREM HOŞGÖR EĞİTİMCİ

ÇANAKKALE 2 MUHAMMED ERER İŞLETMECİ

ÇANAKKALE 3 FATMA FUNDA ÇİFTÇİ EMEKLİ

ÇANAKKALE 4 ALİ ALGÜL SERBEST

ÇANKIRI 1 YAŞAR ÇERİBAŞ İŞ ADAMI

ÇANKIRI 2 ÖMER UZUN ESNAF

ÇORUM 1 AHMET BÖLÜKBAŞ TİCARET

ÇORUM 2 FARUK CIDIK MUHASEBECİ

ÇORUM 3 AHMET AKİF ÇOBAN İŞLETMECİ

ÇORUM 4 MUHAMMET ALİ KARATEPE SERBEST

ŞANLIURFA 1 MUSTAFA NİYAZİ YANMAZ ECZACI

ŞANLIURFA 2 HÜSEYİN DOLAP OPERATÖR

ŞANLIURFA 3 RIDVAN SÖYLEMEZ İŞ ADAMI

ŞANLIURFA 4 İZZET ÇİFTÇİ TÜCCAR

ŞANLIURFA 5 AYŞE EROĞLU EV HANIMI

ŞANLIURFA 6 KASIM KARADAŞ AVUKAT

ŞANLIURFA 7 ZİYA AYDIN AVUKAT

ŞANLIURFA 8 DAVUT KÜÇÜK AVUKAT

ŞANLIURFA 9 AZİZ ŞAHAPOĞLU MUHASEBECİ

ŞANLIURFA 10 MEHMET ŞÜKRÜ YILDIRIM TÜCCAR

ŞANLIURFA 11 BUŞRA MEN TARİHÇİ

ŞANLIURFA 12 ŞEYHİSA KOŞDAŞ ÖĞRENCİ

ŞANLIURFA 13 MEHMET YAŞUK İŞ ADAMI

ŞANLIURFA 14 İBRAHİM KAPLAN BANKACI

ŞIRNAK 1 ABDULLAH UMRAN EKİNCİ AVUKAT

ŞIRNAK 2 FAİK BUĞDAY ZİRAAT MÜHENDİSİ

ŞIRNAK 3 NİZAR ÖZDEN DIŞ TİCARET

ŞIRNAK 4 ZEKİ BEGİŞ SERBEST

DYP'Lİ FARİS ÖZDEMİR

HDP'den ayrılan Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, SP'nin İstanbul 3. bölge 1. sıra milletvekili adayı oldu. Bölgenin etkin isimlerinden eski DYP milletvekillerinden Faris Özdemir Batman'dan, eski AK Parti milletvekili Ahmet Faruk Ünsal da SP'den aday oldu. Ünsal, Mazlum-Der'in de yöneticiliğini yapmıştı.

DİYARBAKIR'DA HAŞİM HAŞİMİ

Geçmişte Refah Partisinden (RP) Cizre Belediye Başkanlığı, yine RP'den ve Fazilet Partisinden milletvekilliği yapan Seyit Haşim Haşimi de SP'nin Diyarbakır listesinin başında yer aldı. Haşimi, 7 Haziran seçimlerinde AK Parti'den, 1 Kasım seçimlerinde de bağımsız milletvekili aday adayı olmuştu.

ANKARA'DA SÜRPRİZ ADAY

SP listesindeki önemli sürprizlerden biri de, Ergenekon operasyonları sürecinde gözaltına alınıp tutuklanan, geçmişte Ankara DGM'de de görev alan emekli hakim Tanju Güvendiren'in Ankara 1. bölge 1. sıradan aday gösterilmesi oldu.

Konya'nın eski Belediye Başkanlarından Mustafa Özkafa da SP tarafından Konya'dan aday gösterildi.

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