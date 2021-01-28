Son dakika! Rusya'da son 24 saatte 19 bin 138 vaka

Edinilen son dakika gelişmesine göre Rusya'da son 24 saatte 19 bin 138 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Rusya'da son 24 saatte 19 bin 138 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 793 bin 810'a çıktı.

Rusya'da son 24 saatte 19 bin 138 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 3 milyon 793 bin 810'a yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 575 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 71 bin 651'e çıktığını açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı