Son dakika politika: Bakan Koca'dan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama Açıklaması

Son dakika haber: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den getirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin, "Salgının hızının yavaşlamış olması da göz önüne alınarak inaktif aşının 28 gün ara ile iki doz olarak yapılması uygun bulunmuştur.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den getirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin, "Salgının hızının yavaşlamış olması da göz önüne alınarak inaktif aşının 28 gün ara ile iki doz olarak yapılması uygun bulunmuştur." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında "aşı" gündemiyle toplandı.

Toplantının ardından yazılı açıklama yapan Koca, bir yılın, kesintisiz olarak tüm dünyayı sarsan salgınla mücadeleyle geçtiğini belirtti.

Bu süreçte sıkı tedbirlere uyma, günlük yaşantıdan, ihtiyaçlardan, sosyal ilişkilerden taviz vererek hayatı sürdürme çabası içinde olunduğunu ifade eden Koca, hastalıkla mücadele ile geçen bu dönemi geride bırakıp, yeni yılla koruyucu önlemleri uygulamaya geçmenin hazırlığı içinde olduklarını kaydetti.

"Sağlık Çalışanları Yılı" olan 2021'e sağlık çalışanlarını aşılayarak başlayıp koruyucu tedbirlere geçmenin ilk adımını atacaklarını bildiren Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Tedarikine başlanan inaktif aşının ilk kısmı bugün ülkemize getirilerek Bakanlığımıza teslim edilmiştir. Sevkiyat sırasında soğuk zincirin bozulmaması adına gerekli tüm tedbirler alınmış ve hiçbir sorun yaşanmamıştır. Bu sürecin başarıyla gerçekleştirilmesinde titiz çalışmaları ve zaman tanımaz destekleri için İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Devlet Malzeme Ofisi, Türk Hava Yolları çalışanlarına ve Bakanlığımız personeline teşekkür ederim. Pekin gümrüğüne soğuk zincirle getirilen aşılar, gerekli işlemler tamamlanıncaya kadar lityum bataryalı soğutucuları olan konteynırlarda saklanmıştır. Bu sayede aşılar, gümrükte muhafaza edildiği süre boyunca hiçbir ısı değişikliğine maruz kalmamıştır. Ülkemize yıllardır temin edilen aşıların çoğu öncelikli kargo statüsünde olan bu tür konteynırlarla transfer edilmektedir."

Koca, aşıların bu sabah erken saatlerde Esenboğa Havalimanına iniş yaptığını belirterek, buradan sıcaklık kontrol sistemi, jeneratör ve yedek sistemler bulunan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposuna nakledildiğini ifade etti.

"Aşıların analiz süreci başladı"

Ürünler Bakanlık deposuna geldiğinde bu sıcaklık kayıt edici cihazların kontrol edildiğini, sonrasında ürün kabulünün yapıldığının altını çizen Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Aşılardan rastgele örnek olarak alınan numuneler, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) laboratuvarlarına sevk edilerek analiz süreci başlamıştır. Olumlu bulunması durumunda TİTCK tarafından Acil Kullanım Onayı verilecektir. Bu süreçte aşılar, Bakanlığımıza ait iklimlendirme özelliğine sahip özel tasarlanmış araçlarla il depolarına dağıtılacaktır. Aşılama programı başladığında atılacak adımlar ve aşılamada öncelik sıralaması Bilim Kurulumuzca belirlenmişti. Bu stratejinin ilk basamağında yer alan sağlık çalışanları ve huzur evlerinde bulunan kişilerin aşılanmasına ilk olarak başlanacaktır. Bütün Aile Sağlığı merkezleri ile kamu, özel ve üniversite hastanelerimizde aşı yapılması için planlama yapılmış durumdadır."

Koca, Bilim Kurulu'nun Kovid-19 aşılaması ile ilgili uygulamaya yönelik konuları tartışıp, hastalık riskini en aza indirecek şekilde bir planlama yaptığını aktararak, "Bu kurallar ile uygulama kılavuzları önümüzdeki günlerde hem sağlık kuruluşlarımıza iletilecek. Ayrıca bilgilendirme amaçlı bir web sayfası ve süreç yönetimi açısından bir mobil uygulama da devreye alınacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Aşı hakkaniyetle dağıtılacaktır"

Sağlık Bakanı Koca, aşılama takvimine ilişkin şunları kaydetti:

"Aşılama takviminin toplumdaki bağışıklık oranını en üst düzeye, en kısa zamanda ulaşmasını sağlayacak şekilde uygulanması hedeflenmektedir. Bu nedenle oluşturulan risk sıralamasına göre, vatandaşlarımızın aşılanmasının ülke çapında bir program ile mümkün olan en kısa zamanda tamamlanması hedeflenmektedir. Aşı ile oluşturulan bağışıklık yanıtı ikinci doz uygulaması ile daha da artmaktadır. Salgının hızının yavaşlamış olması da göz önüne alınarak inaktif aşının 28 gün ara ile iki doz olarak yapılması uygun bulunmuştur. İkinci doz aşı yapıldıktan sonraki iki haftayı da kapsayacak şekilde sıkı korunma tedbirlerinin sürdürülmesi önem arz etmektedir."

Vatandaşların öncelik gruplarına göre kendilerine ulaşan bildirimden sonra Merkezi Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden aile hekimlerinden veya uygun bir kamu yada özel hastaneden randevu alarak aşılarını yaptırabileceğine işaret eden Koca, "Aşının güvenli nakil süreci, uygulanması ve kayıt altına alınması dijital sitem üzerinden anlık takip edilecektir. Aşı risk yönetim stratejisine uygun olarak hakkaniyetle dağıtılacaktır." ifadelerini kullandı.

"Uygulama sonuçları anlık paylaşılacak"

Koca, vatandaşların konumlarına göre risk sıralamasını web sitesinden takip edeceğini, aşı dağıtım ve uygulama sonuçlarının anlık ve canlı olarak paylaşılacağını aktardı. Koca, şunları kaydetti:

"Aşılama önceliğinde Bilim Kurulumuzun belirlediği stratejik plan dışında hiçbir öncelik tanınmayacaktır. Aşılama programının başarıyla uygulanması için her bir vatandaşımız da bu stratejiye uygun olarak sırasını beklemelidir. Aşılama programımızın başlaması ile birlikte ülkemizin aşılama konusunda ne kadar tecrübeli ve yetkin olduğuna herkes şahit olacaktır. Halk sağlığının korunmasında tüm mevcudiyetimizi ortaya koyarak mücadele edeceğimizden emin olabilirsiniz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun