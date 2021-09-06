Son dakika politika: Bakan Çavuşoğlu, AB Komşuluk ve Genişleme Komiseri ile görüştü
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Son dakika politika: Bakan Çavuşoğlu, AB Komşuluk ve Genişleme Komiseri ile görüştü

Son dakika politika: Bakan Çavuşoğlu, AB Komşuluk ve Genişleme Komiseri ile görüştü
Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Haberler | Politika

Son dakika haberi... DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi ve Bosna Hersek eski Yüksek Temsilcisi Valentin Inzko ile bir araya geldi.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi ve Bosna Hersek eski Yüksek Temsilcisi Valentin Inzko ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, AB Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi ve Bosna Hersek eski Yüksek Temsilcisi Valentin Inzko ile ayrı ayrı bakanlıkta bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, Varhelyi ve Inzko ile yaptığı görüşmelere ilişkin Twitter'daki hesabından açıklama yaptı. Bakan Çavuşoğlu, "Bu haftaki programımıza Bosna Hersek eski Yüksek Temsilcisi Valentin Inzko'yu ağırlayarak başladık. Yüksek Temsilcilik Ofisi'nin Bosna-Hersek'teki çalışmalarına desteğimiz sürecek. AB Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi bugünkü ikinci konuğumdu. AB ile ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele aldık" dedi.


Son dakika politika: Bakan Çavuşoğlu, AB Komşuluk ve Genişleme Komiseri ile görüştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz

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