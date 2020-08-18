Son Dakika: Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil kovalamaca sonucunda yakalandı
Gelen son dakika haberlerine göre Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil 3 kilometrelik kovalamaca sonrasında yakalandı.
18.08.2020 09:02 | Son Güncelleme: 18.08.2020 09:26
Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil 3 kilometrelik kovalamaca sonrasında yakalandı. Araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Yüreğir Devriye Ekipleri şüphelendiği 01 AAH 043 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Polisin ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kaçmaya başladı. Yaklaşık 3 kilometre süren kovalamaca sonrasında otomobil Yüreğir ilçesine bağlı Özgür Mahallesi Kuşkonmaz Caddesi üzerinde yakalandı.
Otomobil içerisinde bulunan 2 kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
(İHA)
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Kaynak: İHA