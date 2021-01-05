Son dakika... Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Gelen son dakika haberlerine göre Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 1947 vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 490 bin 476'ya yükseldi.

Son 24 saatte 59 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 10 bin 409 olurken, iyileşenlerin sayısı 444 bin 360'a çıktı.

Öte yandan hükümet, ülke genelindeki tüm okulların kademeli olarak 18 Ocak'tan itibaren açılmasına karar verdi.

Pakistan'da 26 Kasım'da tüm okul ve üniversitelerde yüz yüze eğitim ve öğretim askıya alınmıştı. Eğitimler çevrim içi platformlar üzerinden sürdürülüyordu.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede 7 bin 445 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 779 bin 548'e çıktı.

Virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı 198 artarak 23 bin 109'a, iyileşenlerin sayısı 6 bin 643 artarak 645 bin 746'ya yükseldi.

Bu arada, Devlet Başkanı Joko Widodo, yaptığı açıklamada, Çinli ilaç şirketi Sinovac Biotech'ten 15 milyon doz aşı için ham maddenin gelecek hafta ülkeye ulaşacağını belirtti. Endonezya, Sinovac şirketinden şu ana kadar 3 milyon aşı temin etmişti.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkedeki Kovid-19 vakaları bugün 2 bin 27 artışla toplam 122 bin 845'e, aktif vakalar ise 22 bin 887'ye yükseldi.

Bugün 1221 kişi sağlığına kavuştu, virüsü yenenlerin sayısı toplam 99 bin 449 oldu.

Son 24 saatte 8 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs kaynaklı ölenlerin sayısı 509'a ulaştı.

Japonya'da vaka sayısı 250 bini geçti

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 4 bin 907 artarak 254 bin 144'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 76 artışla 3 bin 769'a yükseldi.

Son bir günde 86 bin 828 kişiye virüs testi yapılırken, ülke genelinde 771 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı