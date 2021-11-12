Son Dakika | Niğde'de polis ekipleri, hırsızlara karşı bina girişlerine bilgilendirici çıkartma yapıştırdı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Niğde'de polis ekipleri, hırsızlara karşı bina girişlerine bilgilendirici çıkartma yapıştırdı

AA / Abdullah Özkul - Haberler | Güncel
Son Dakika | Niğde'de polis ekipleri, hırsızlara karşı bina girişlerine bilgilendirici çıkartma yapıştırdı

Son dakika haberine göre Niğde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlara karşı vatandaşları uyarmak için apartman girişlerine çıkartma yapıştırdı.

NİĞDE (AA) - Niğde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlara karşı vatandaşları uyarmak için apartman girişlerine çıkartma yapıştırdı.

Polis ekipleri, kent genelindeki apartman girişlerine "Sizin veya komşunuzun ziline basıldığında zili çalan kişiyi tanımıyorsanız lütfen kapı otomatiğine basmayınız. Şüpheli durumlarda 112 Acil Çağrı hattını arayınız" yazan çıkartmaları yapıştırdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Fatih Güvenç, Aşağıkayabaşı Mahallesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşları mal varlığına karşı işlenen suçlarla ilgili bilgilendirmek için hazırlanan çıkartmaları tüm apartman girişlerine yapıştıracaklarını söyledi.

Vatandaşların kapı otomatiklerini tanımadıkları kişilere asla açmamaları gerektiğini vurgulayan Güvenç, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızdan, komşularının veya kendilerinin zillerine uzun süreli basıldığında veya şüpheli bir durum sezdiklerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermelerini istiyoruz. Amacımız bu konuda vatandaşlarımızı bilgilendirmek ve bilinçlendirmek. Son dönemde bankalara astığımız afişler sayesinde telefon dolandırıcılığı olaylarında önemli bir azalma oldu. Yaklaşık 2 aydır telefon dolandırıcılığıyla ilgili ihbar almıyoruz. Bu stickerlarımız sayesinde de hırsızlık olaylarını bitirme noktasına getireceğiz."

Son Dakika | Niğde'de polis ekipleri, hırsızlara karşı bina girişlerine bilgilendirici çıkartma yapıştırdı

AA / Abdullah Özkul - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber | 'Ormanda kayboldum? ihbarı yapan Esra için arama çalışması başlatıldı

Son dakika haber | 'Ormanda kayboldum? ihbarı yapan Esra için arama çalışması başlatıldı

 Bahçelievler'de kadın cinayeti sonrası yaşananlar cep telefonunda

Bahçelievler'de kadın cinayeti sonrası yaşananlar cep telefonunda

 Son dakika haberleri | Amcasının hurda deposunu ateşe verip ölümüne yol açan yeğen olay anını hatırlamamış

Son dakika haberleri | Amcasının hurda deposunu ateşe verip ölümüne yol açan yeğen olay anını hatırlamamış
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title