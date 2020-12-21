Niğde'de kaçak define kazısına 8 gözaltı
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Niğde'de kaçak define kazısına 8 gözaltı

21.12.2020 12:56 | Son Güncelleme: 21.12.2020 13:15
Niğde'de kaçak define kazısına 8 gözaltı

NİĞDE'de jandarma ekipleri, kaçak kazı yapan 8 kişiyi, suçüstü yakaladı.

NİĞDE'de jandarma ekipleri, kaçak kazı yapan 8 kişiyi, suçüstü yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altunhisar İlçesi Yeşilyurt köyü Ömerli Deresi mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı aldı. Ekipler, ihbar üzerine bölgeye gelerek 8 kişiyi, kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı. Kaçak kazı yapılan alanda ve şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 2 keser, 4 özel yapılmış kazma, 2 çekiç, 1 balyoz, 9 çeşitli ebatlarda murç, 1 kırıcı ucu, 3 levye, 1 calaskal makarası, 1 ruhsatsız av tüfeği, 23 adet av tüfeğine ait fişek ele geçirildi.Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu sürüyor.


Niğde'de kaçak define kazısına 8 gözaltı
Niğde'de kaçak define kazısına 8 gözaltı
Niğde'de kaçak define kazısına 8 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdullah Özkul

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 13:20:13. #1.14#
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