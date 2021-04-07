Son Dakika | Mozambik'in Palma bölgesinde 30 bin kişi acil insani yardıma ihtiyaç duyuyor
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Son Dakika | Mozambik'in Palma bölgesinde 30 bin kişi acil insani yardıma ihtiyaç duyuyor

Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel
Son Dakika | Mozambik'in Palma bölgesinde 30 bin kişi acil insani yardıma ihtiyaç duyuyor

Son dakika haberleri: Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Mozambik'te, Ensar'ul Sunna terör örgütünün 24 Mart'tan itibaren Palma bölgesinde düzenlediği saldırılar nedeniyle 30 bin kişinin acil insani yardıma ihtiyaç duyduğu bildirildi.

Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Mozambik'te, Ensar'ul Sunna terör örgütünün 24 Mart'tan itibaren Palma bölgesinde düzenlediği saldırılar nedeniyle 30 bin kişinin acil insani yardıma ihtiyaç duyduğu bildirildi.

Yerel basındaki habere göre, Mozambik merkezli yardım kuruluşu Ulusal Afet Risk Yönetimi ve Azaltma Enstitüsü (INGD), yaklaşık 40 bin kişinin yaşadığı Palma'daki güvenlik sorunu nedeniyle 9 bin kişinin Pemba, Mueda, Nangade ve Montepuez gibi bölgelere sığındığını açıkladı.

Açıklamada, Palma'daki saldırılar nedeniyle yaklaşık 30 bin kişinin acil insani yardıma ihtiyaç duyduğu kaydedildi.

Öte yandan Mozambik hükümetinin 30 günde bölgeye 585 milyon dolarlık insani yardım ulaştıracağı bilgisi paylaşıldı.

Ensar'ul Sunna 4 yıldır saldırı düzenliyor

Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Mozambik'te, Ensar'ul Sunna terör örgütünün sivillere yönelik saldırıları nedeniyle göç edenlerin sayısı 670 bini geçti.

Mozambik'te, doğal gaz ve değerli maden kaynaklarının bulunduğu Tanzanya sınırındaki Cabo Delgado'da, 4 yıl önce ortaya çıkan terör örgütü Ensar'ul Sunna'nın saldırılarında bugüne kadar 2 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Söz konusu saldırıları gerçekleştiren ve terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu ileri sürülen silahlı grubu, yerel halk, "Eş-Şebab" olarak adlandırılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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