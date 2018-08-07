Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'li Mevkidaşı ile Görüştü
Son dakika! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı James Mattis ile telefonla görüştü. İki bakan, savunma, Suriye ve terörle mücadele konularını ele aldı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile ABD Savunma Bakanı James Mattis, telefon görüşmesinde ikili savunma ilişkileri, Suriye ve terörle mücadele konularında görüş alışverişinde bulundu.
İKİ BAKAN, SURİYE VE TERÖRLE MÜCADELE KONUSUNU GÖRÜŞTÜ
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Akar, ABD'li mevkidaşı Mattis ile telefonla görüştü.
Hulusi Akar ve James Mattis görüşmede, ikili savunma ilişkileri, Suriye ve terörle mücadele konularında görüş alışverişinde bulundu.