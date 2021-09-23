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Manavgat'ta orman yangını (1)

Demirören Haber Ajansı / Mithat Abakan - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde orman yangını çıkarken, söndürülmesi için havadan ve karadan müdahaleye başlandı.

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde orman yangını çıkarken, söndürülmesi için havadan ve karadan müdahaleye başlandı.

Manavgat Köprülü Kanyon Milli Parkı Altınkaya Mahallesi Oluk mevkisinde, saat 10.30 sıralarında orman yangını çıktı. Bölgeye yönlendirilen 2 uçak ve 8 helikopterle havadan, Taşağıl ve Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince de karadan müdahaleye başlandı. Şiddetli rüzgar nedeniyle yangının büyümeye devam ettiği belirtildi. Bölgede dün çıkan orman yangınında da yaklaşık 1 dekar orman alanı zarar gördü.


Manavgat'ta orman yangını (1)

Manavgat'ta orman yangını (1)

Manavgat'ta orman yangını (1)

Manavgat'ta orman yangını (1)

Manavgat'ta orman yangını (1)

Manavgat'ta orman yangını (1)
Demirören Haber Ajansı / Mithat Abakan - Son Dakika Haberleri
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