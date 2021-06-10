Bakanımız Sn. Soylu Evlatları Pkk/Kck Tarafından Kaçırılan Ailelerin Sesi Olan Maide Töremiş Aktaş'ı Makamında Kabul Etti
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Bakanımız Sn. Soylu Evlatları Pkk/Kck Tarafından Kaçırılan Ailelerin Sesi Olan Maide Töremiş Aktaş'ı Makamında Kabul Etti

Bakanımız Sn. Soylu Evlatları Pkk/Kck Tarafından Kaçırılan Ailelerin Sesi Olan Maide Töremiş Aktaş'ı Makamında Kabul Etti
Habermetre - Haberler | Güncel

Almanya Berlin'de, 92 hafta önce başlattığı evlat nöbetini, terör örgütünün her türlü baskısına rağmen tek başına sürdüren; evlatları PKK/KCK tarafından kaçırılan ailelerin sesi olan Maide Töremiş Aktaş Hanımefendi misafirimizdi pic. twitter. com/JXgnufl2Pf— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 10,

Almanya Berlin'de, 92 hafta önce başlattığı evlat nöbetini, terör örgütünün her türlü baskısına rağmen tek başına sürdüren; evlatları PKK/KCK tarafından kaçırılan ailelerin sesi olan Maide Töremiş Aktaş Hanımefendi misafirimizdi pic. twitter. com/JXgnufl2Pf

Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 10, 2021

Kaynak: Habermetre

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Bakanımız Sn. Soylu Evlatları Pkk/Kck Tarafından Kaçırılan Ailelerin Sesi Olan Maide Töremiş Aktaş'ı Makamında Kabul Etti - Haberler
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