Son dakika... Kırklareli'de çocuklar video kliple engellilerin sorunlarına dikkati çekti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika... Kırklareli'de çocuklar video kliple engellilerin sorunlarına dikkati çekti

03.12.2020 09:11 | Son Güncelleme: 03.12.2020 09:11
Son dakika... Kırklareli'de çocuklar video kliple engellilerin sorunlarına dikkati çekti

Son dakika gelişmesine göre Kırklareli Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Çocuk Hakları İl Komitesi üyesi çocuklar tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla video klip hazırlandı.

Kırklareli Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Çocuk Hakları İl Komitesi üyesi çocuklar tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla video klip hazırlandı.

Çocuklar evlerinde çektikleri, sözlü ve işaret diliyle hazırladıkları videoda, engellerin aşılabilir olduğuna dikkati çekti.

Komite üyesi 10 çocuğun bulunduğu klipte, engellilerin toplumsal hayattaki yerine ve sorunlarına vurgu yapıldı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Vaka sayısının yüzde 100 arttığı 3 ili paylaşıp uyardı: Sınavımız devam ediyor
Vaka sayısının yüzde 100 arttığı 3 ili paylaşıp uyardı: Sınavımız devam ediyor
Yağmur Aşık'ın öldürme planı davasında inanılmaz ifadeler: Benden hamile kaldı
Yağmur Aşık'ın öldürme planı davasında inanılmaz ifadeler: Benden hamile kaldı
Bebek arabasından gelen sese anlam veremeyenler, gördükleri karşısında şaşıp kaldı
Bebek arabasından gelen sese anlam veremeyenler, gördükleri karşısında şaşıp kaldı

Videonun son bölümünde ise maske, temizlik ve mesafe kurallarına uyulması gerektiği anlatıldı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Faruk Uysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, komite üyesi çocuklara duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

Çocukların, toplumun önemli bir parçasını oluşturan engellilerin sorunlarını gündeme getirdiğini ifade eden Uysal, Türkiye'de son yıllarda yapılan yasal düzenlemelerle engelli bireylere olan duyarlılığın arttığını ve sorunların çözümüne yönelik önemli gelişmelerin yaşandığını kaydetti.

Uysal, hazırlanan video ile farkındalık oluşturulduğuna inandığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

İlgili Haberler

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı'da yükselen İslam düşmanlığına dikkat çekti
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı'da yükselen İslam düşmanlığına dikkat çekti
Son dakika haberleri | Jandarma traktör kazalarına dikkat çekti
Son dakika haberleri | Jandarma traktör kazalarına dikkat çekti
İzmir depreminden yeni görüntü; kahvesini içti, sakinliğiyle dikkati çekti
İzmir depreminden yeni görüntü; kahvesini içti, sakinliğiyle dikkati çekti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Ali Babacan Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Enes Batur Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Şenol Güneş Fatih Terim Gökhan Gönül Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Tüm Haberler İran Pfizer Aralık İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... Kırklareli'de çocuklar video kliple engellilerin sorunlarına dikkati çekti - Kırklareli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.12.2020 09:14:32. #1.14#
title