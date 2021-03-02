Son Dakika | Japonya'da bir kişi koronavirüs aşısı olduktan sonra hayatını kaybetti
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Son Dakika | Japonya'da bir kişi koronavirüs aşısı olduktan sonra hayatını kaybetti

02.03.2021 15:49 | Son Güncelleme: 02.03.2021 15:53
Son Dakika | Japonya'da bir kişi koronavirüs aşısı olduktan sonra hayatını kaybetti

Edinilen son dakika gelişmesine göre Japonya'da 60'lı yaşlarda olduğu belirtilen bir kadının, Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısını olduktan sonra hayatını kaybettiği açıklandı.

Japonya'da 60'lı yaşlarda olduğu belirtilen bir kadının, Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısını olduktan sonra hayatını kaybettiği açıklandı. Japonya Sağlık Bakanlığı, ölümün aşıyla ilgisi olup olmadığını tespit etmek için inceleme başlattı.

Japonya'da 60'lı yaşlarda olduğu açıklanan bir kadının, Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısını olduktan sonra hayatını kaybettiğı belirtildi. 26 Şubat'ta aşının ilk dozunu aldığı belirtilen ismi açıklamanyanan kişinin, 1 Mart'ta hayatını kaybettiği açıklandı. İlk belirlemelere göre kadının, 'Subaraknoid kanama' (bir inme şekli) nedeniyle öldüğü aktarıldı. Japonya Sağlık Bakanlığı, daha önce Pfizer/BioNTech aşısının Subaraknoid kanamaya neden olan bir yan etkisine rastlanmadığını, ölüm nedeninin aşıyla bağlantısı olup olmadığını belirlemek üzere inceleme başlatıldığını duyurdu.

ABD'DE DOKTOR ÖLMÜŞTÜ

ABD'li ilaç şirketi Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen aşının sağlık görevlilerine yapıldığı ülkede, aşı olan Gregory Michael adlı doktor aşıdan 2 hafta sonra hayatını kaybetmişti. Florida'da bir hastanede çalışan Gregory Michael, 18 aralıkta aşının ilk dozunu aldıktan 3 gün sonra ellerinde ve ayaklarında küçük lekeler ortaya çıktı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan eşi Heidi Neckelmann, Gregory Michael'in hastaneye gittiğini ve kan değerlerinin normal seviyenin çok altında tespit edildiğini söylemişti.

PORTEKİZ'DE HEMŞİRE HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Portekiz'de 30 Aralık 2020'de Pfizer'ın COVID-19 aşısı yapılan Portekiz Onkoloji Enstitüsü Pediatri Bölümü'nde (OPI) çalışan 41 yaşındaki hemşire Sonia Acevedo 2 gün sonra hayatını kaybetmişti. Öte yandan, Norveç İlaç Ajansı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre ülkede koronavirüse (Kovid-19) karşı Pfizer aşısını yaptıran 23 kişi hayatını kaybettiği ifade edilmiş,13 vakada incelenen ölümlerde, aşının "yaşlı insanlarda var olan hastalıkların daha ciddi seyrine" yol açan yan etkilere neden olmuş olabileceği belirtilmişti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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