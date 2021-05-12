Son Dakika | İzin belgesi sorulunca tartıştığı polisi görüntülemeye başladı
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Son Dakika | İzin belgesi sorulunca tartıştığı polisi görüntülemeye başladı

Son Dakika | İzin belgesi sorulunca tartıştığı polisi görüntülemeye başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Afyonkarahisar'da sokağa çıkma uygulaması esnasında polise direnen şahıs hem izin belgesini göstermedi, hem de polis memurlarını cep telefonu ile görüntülemek istedi.

Afyonkarahisar'da sokağa çıkma uygulaması esnasında polise direnen şahıs hem izin belgesini göstermedi, hem de polis memurlarını cep telefonu ile görüntülemek istedi.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde bulunan Bir kavşağından aracıyla geçen bir vatandaş polis uygulama noktasında durdurularak izin belgesini ibraz etmesi istendi. Polisle tartışmaya başlayan vatandaş, bu esnada cep telefonunu çıkartarak görevli memurları görüntülemeye başladı. Polis ekipleri İçişleri Bakanlığı'nın görevli kolluk kuvvetlerinin görüntülenmesini yasakladığını hatırlatarak müdahale etti. Olay yerine Asayiş Şubesi ekiplerinin sevk edilmesi üzerine şahıs ve beraberindekiler ifadesi alınmak üzere Milli Birlik Polis Karakolu'na götürüldü. - AFYONKARAHİSAR

Son Dakika | İzin belgesi sorulunca tartıştığı polisi görüntülemeye başladı
Son Dakika | İzin belgesi sorulunca tartıştığı polisi görüntülemeye başladı
Son Dakika | İzin belgesi sorulunca tartıştığı polisi görüntülemeye başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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