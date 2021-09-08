Son dakika... İsrail polisinden Kudüs'teki Filistinli tutuklulara destek gösterisine müdahale: 4 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... İsrail polisinden Kudüs'teki Filistinli tutuklulara destek gösterisine müdahale: 4 yaralı

Son dakika... İsrail polisinden Kudüs'teki Filistinli tutuklulara destek gösterisine müdahale: 4 yaralı
Anadolu Ajansı / Esat Fırat - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi çevresinde Filistinli tutuklulara destek amacıyla düzenlenen gösteriye müdahalesinde 4 kişi yaralandı.

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi çevresinde Filistinli tutuklulara destek amacıyla düzenlenen gösteriye müdahalesinde 4 kişi yaralandı.

Akşam saatlerinde Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı'nda toplanan onlarca Filistinli, İsrail'in cezaevlerindeki tutuklulara baskılarını protesto etmek ve tutuklulara destek vermek amacıyla gösteri düzenledi.

Mescid-i Aksa'da kılınan yatsı namazından sonra Kubbetu's Sahra ile Kıble Mescidi arasındaki revakların altında toplanan bir grup Filistinli genç de tutuklulara destek sloganları atarak, tekbir getirdi.

Polis Şam Kapısı'ndaki göstericilere müdahale etti

İsrail polisi, Şam Kapısı'nda toplanan Filistinli göstericilerin uzun süre kalmasına izin vermedi.

Atlı polisler ile toplumsal olaylara müdahale aracının (TOMA) hazır bulunduğu bölgede, polisler Filistinli göstericileri dağıttı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin göstericilere ses bombası attığı ve plastik mermi kullandığı belirtildi.

Açıklamada, polislerin müdahalesinde 2 Filistinlinin plastik mermiyle, 1 Filistinlinin ses bombasıyla, 1 Filistinlinin de darp sonucu yaralandığı kaydedildi.

Polisin müdahalesi sonucu Filistinli gençler Şam Kapısı'ndan Sahire Kapısı'na kadar tekbir getirerek ve sloganlar atarak uzaklaştı.

Ayrıca Şam Kapısı'ndan Sahire Kapısı'na uzanan Kanuni Sultan Süleyman Caddesi boyunca polis ile göstericiler arasında kovalamaca yaşandı.

Şam Kapısı'ndaki gerginlik devam ediyor.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Filistin Esirler Heyeti bugün yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Filistinli tutuklulara yönelik "Nazi suçları" işlediğini belirterek, uluslararası topluma Filistinli tutukluları koruması için devreye girme çağrısında bulunmuştu.

Ne olmuştu?

Filistinli 6 tutuklu, 6 Eylül sabahı, İsrail'in kuzeyinde yer alan yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesi'nden tünel kazarak kaçmıştı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), Fetih Hareketi'nin silahlı kanadı El-Aksa Şehitleri üyesi Zekeriya ez-Zebidi ile İslami Cihad Hareketi mensubu Yakub Nufeyat, Muhammed Kasım el-Arıda, Yakub Mahmud Kadri, Eyhem Fuad Kemamci, Mahmud Abdullah el-Arıda'nın cezaevinde aynı koğuşta kaldıklarını ve 10 metrelik bir tünel kazdıklarını bildirmişti.

İsrail'deki yüksek güvenlikli hapishanelerden biri olan Gilboa Hapishanesi, İrlandalı uzmanların gözetiminde inşa ettirilerek 2004'te açılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

Filistin Esirler Heyetinden uluslararası topluma Filistinli tutukluları koruma çağrısı
Filistin Esirler Heyetinden uluslararası topluma Filistinli tutukluları koruma çağrısı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Ersin Tatar Faik Öztrak Murat Kurum Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Düm Tek Tek Derya Baykal Acun Ilıcalı Aleyna Tilki
Spor Diego Max Meyer Çağdaş Atan Şenol Güneş Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika... İsrail polisinden Kudüs'teki Filistinli tutuklulara destek gösterisine müdahale: 4 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 22:36:26. #1.16#

title