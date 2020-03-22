Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1720'ye yükseldi
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Çin Halk Cumhuriyeti, İspanya, Avrupa, İtalya, Sağlık, Dünya, Güncel

Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1720'ye yükseldi

Son dakika: İspanya'da koronavirüs salgını sebebiyle son 24 saatte 394 kişi hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 1720'ye yükseldi. Böylelikle İtalya'dan sonra en fazla can kaybı yaşayan ülke İspanya oldu. İspanya, İtalya'dan sonra en fazla can kaybının yaşandığı Avrupa ülkesi konumunda.

22.03.2020 14:33 | Son Güncelleme: 22.03.2020 14:45
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1720'ye yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı esir alan koronavirüs, Avrupa'da etkisini göstermeye devam ediyor. En fazla ölümün yaşandığı ülke olan İtalya'dan sonra İspanya da salgına teslim olmuş durumda. Son 24 saatte İspanya'da 394 kişi yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybetti.

TOPLAM CAN KAYBI BİN 720'YE YÜKSELDİ

İspanya'da son 24 saatte 394 kişinin hayatını kaybetmesiyle birlikte ülkede toplam can kaybı bin 720'ye yükseldi. Öte yandan ülkede virüse enfekte olan kişi sayısı ise 25 bin 496'ya yükseldi. İspanya, İtalya'dan sonra en fazla vaka ve can kaybının yaşandığı Avrupa ülkesi olarak dikkat çekti.

Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1720'ye yükseldi

Haberin Videosu:

İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1720'ye yükseldi

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