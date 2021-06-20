Son dakika haberleri! Viyana'da ASALA terör örgütü tarafından şehit edilen Çalışma Müşaviri Erdoğan Özen anıldı
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Son dakika haberleri! Viyana'da ASALA terör örgütü tarafından şehit edilen Çalışma Müşaviri Erdoğan Özen anıldı

Son dakika haberleri! Viyana'da ASALA terör örgütü tarafından şehit edilen Çalışma Müşaviri Erdoğan Özen anıldı
Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği önünde Ermeni terör örgütü ASALA tarafından 20 Haziran 1984'te şehit edilen Çalışma Müşaviri Erdoğan Özen için anma töreni düzenlendi.

Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği önünde Ermeni terör örgütü ASALA tarafından 20 Haziran 1984'te şehit edilen Çalışma Müşaviri Erdoğan Özen için anma töreni düzenlendi.

Törene Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilci Büyükelçi Ahmet Muhtar Gün, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Hatun Demirer, Viyana Başkonsolosu Asip Kaya, şehidin eşi Monika Özen ve Viyana Suç Müzesi Müdürü Harald Seyrl'ın yanı sıra davetliler katıldı.

Büyükelçi Ceyhun, burada yaptığı konuşmada, 1970 ve 80'li yıllarda Türk diplomatlar ve yakınlarının Ermeni terör örgütlerinin hedefi haline geldiğini hatırlatarak, fedakarca görevlerini sürdüren diplomatların yalnız Türk ve Türkiye'yi temsil ettikleri gerekçe gösterilerek teröristlerce şehit edildiklerini söyledi.

Ceyhun, 37 yıl önce Özen'in arabasına teröristler tarafından yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucunda şehit olduğunu kaydetti.

Özen'in şehit olmasına yol açan saldırıyı düzenleyen teröristlerin bulunmasına yönelik yürütülen soruşturmada bir netice alınamadığını dile getiren Ceyhun, Erdoğan Özen'in hiçbir suçunun olmadığına işaret ederek, "Bir insan canını almaya iten nefreti, kini ve gözü dönmüşlüğü anlamakta zorlanıyoruz." dedi.

Terör örgütleri arasında ayrım yapılmamalı vurgusu

Ceyhun, hiçbir davanın terörü masum gösteremeyeceğini vurgulayarak, "Kaynağı, söylemi, amacı, adı ne olursa olsun her türlü terör eyleminin ve terör örgütünün hep birlikte karşısında olmak mecburiyetindeyiz. Eğer terör eylemleri arasında bir ayrımcılık yapar, terör örgütlerinin kullandığı söylem ve amacı terör saldırılarına hafifletici bir neden olarak görürsek, bu teröre verilmiş en büyük destek olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Avusturyalı tarihçi ve Viyana Suç Müzesi Müdürü Harald Seyrl de Özen'in şehit olmasına neden olan saldırının nasıl işlendiğini anlattı.

Ülke tarihinde benzeri olmayan bir saldırı

Seyrl, Özen'in aracına yerleştirilen patlayıcı oranının çok yüksek olduğunu, ülke tarihinde benzer bir saldırının yaşanmadığını belirterek, patlayıcının daha sonra yapılan incelemeler sonucunda ABD'den getirildiğinin anlaşıldığını aktardı.

Şehit diplomatın her zamankinden farklı olarak aracını elçilik içindeki park yerine değil de yan caddeye park ettiğini dile getiren Seyrl, patlamanın elçilik binasında yaşanması durumunda çok daha trajik bir durumun yaşanabileceğine dikkati çekti.

Törende konuşan şehidin eşi Monika Özen de merhumun 37'inci ölüm yıl dönümünde düzenlenen anma töreni için teşekkür ederek, "Erdoğan Özen, sadece çok iyi bir eş, sevgi dolu bir baba değildi, herkese karşı dostane davranan bir insandı, iyi bir arkadaştı." ifadesini kullandı.

Büyükelçilik binası girişinde Viyana'da Ermeni terör örgütleri tarafından şehit edilen diplomatların anısına yapılan şilte çelek konarak başlayan tören, şehitler için yapılan dua ile sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan

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