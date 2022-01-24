Son dakika haberleri | VAN-FED yönetimi, 15 Temmuz şehit ve gazi yakınlarıyla bir araya geldi

Van Dernekler Federasyonu (VAN-FED) yönetim kurulu üyeleri, 15 Temmuz şehit ve gazi yakınlarıyla yemekte bir araya geldi.

İstanbul'da özel bir restoranda verilen yemeğe, şehit ve gazi yakınlarının yanı sıra 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç da katıldı.

VAN-FED Başkan Yardımcısı Cahit Eftekin, burada yaptığı konuşmada, Vanlılar olarak şehit ve gazi yakınlarını asla yalnız bırakmayacaklarını söyledi.

Eftekin, şehit ve gazi yakınlarına her zaman destek olacaklarını belirterek, "Amacımız dayanışma, onlara moral vermek. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da bu hususta çok hassas. Güzellikler nasıl paylaştıkça artıyorsa acılarda aynı şekilde azalır. FETÖ'nün hain darbe girişiminde şehit olan kahramanlarımıza tekrardan Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi de minnetle anıyorum. Rabbim bir daha yaşatmasın." diye konuştu.

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç ise başta Cahit Eftekin olmak üzere Vanlılardan her zaman ilgi gördüklerini belirterek, "Sağ olsunlar, bizleri hiç yalnız bırakmadılar. Sürekli arayıp bir ihtiyacımız olup olmadığını soruyorlar. Çok mutlu olduk. Şehit ve gazi yakınları adına hepsine çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.