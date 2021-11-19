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Tarla bekçisi ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tarla bekçisi ölü bulundu Adana'da tarla bekçiliği yapan bir kişi kulübesinde ölü bulundu.

SEYHAN, ADANA (İHA) - Tarla bekçisi ölü bulundu

ADANA - Adana'da tarla bekçiliği yapan bir kişi kulübesinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi, Akkapı Mahallesinde meydana geldi. Biber ve patlıcan tarlasında bekçilik yapan Zülfikar Uzundere bugün öğleden sonra kulübesinde dinlenmeye çekildi. Bir süre sonra kulübenin önünden geçen bir kişi Uzundere'nin hareketsiz yattığını görünce sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler Uzundere'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polis ekipleri olay yerine gelerek inceleme başlattı. Uzundere'nin cansız bedeni, ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Tarla bekçisi ölü bulundu

Tarla bekçisi ölü bulundu

Tarla bekçisi ölü bulundu

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