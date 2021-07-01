Son dakika haberleri | Sivas'ta KKKA şüphesiyle ölüm

Son dakika habere göre Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti.

Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti.

Yıldızeli ilçesi Karalar köyünde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan M.A. (41) hayvanların üzerindeki keneyle temas etti.

Bir süre sonra rahatsızlanan M.A, yakınları tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

KKKA şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan M.A, yaşam mücadelesini kaybetti.

Yakınları tarafından teslim alınan M.A'nın cenazesi toprağa verilmek üzere köyüne götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya