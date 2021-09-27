Son dakika haberleri... Sivas Belediye Başkanı Bilgin itfaiyecilerin gününü kutladı

SİVAS (AA) - Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İtfaiye Haftası ve Sivas itfaiyesinin kuruluşunun 217'nci yıl dönümü dolayısıyla itfaiyecileri makamında kabul etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkan Yardımcısı Kayhan Işık, İtfaiye Müdürü Zekeriya Kayalı ve itfaiye personeli Bilgin'e çiçek takdim ederek yıl boyunca yapılan faaliyetler hakkında bilgi verdi.

İtfaiye personellerine çalışmalarında başarılar dileyen Bilgin, "Bizim temennimiz itfaiye teşkilatımızın çok fazla çalışmaması. Yangın, kaza, doğal afet zamanlarında ilk önce aranan birimimiz itfaiye müdürlüğümüz. Bu anlamda mesai arkadaşlarımız büyük bir titizlikle çalışmalarını gerçekleştiriyorlar. Bu noktada çok şükür Sivas olarak itfaiye teşkilatımızın fiziki binasını yenileyerek hem de geçen yıl almış olduğumuz yeni personellerle insan kaynaklarımızı güçlendirdik. Yine itfaiye müdürlüğümüzde araç ve gereçlerimizi yenileyerek çağın koşullarına uygun müdahale imkanı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

İtfaiye teşkilatının çalışmalarını her zaman desteklediklerini aktaran Bilgin, şunları kaydetti:

"Teşkilatımız anaokulundan başlayarak Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile ortak bir program çerçevesinde düzenlediğimiz çalışmalarla okullarımızda yangınlar, trafik kazaları ve doğal afetlerin bilgilendirilmesi noktasında gerekli çalışmaları yapıyor. Her alanda olduğu gibi bu alanda da hemşehrilerimizin kendini güvende hissedebileceği bir yapı oluşturmak için canla başla çalışıyoruz. Tüm itfaiye teşkilatımızın itfaiye haftalarını tebrik ediyorum."