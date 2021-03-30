Son dakika haberleri! Sinema salonlarının faaliyetleri Mayıs ayına kadar durduruldu

Son dakika haberine göre İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından alınan kararla, sinema salonlarının faaliyetleri 1 Nisan 2021 tarihinden 12 Mayıs 2021 tarihine kadar durdurulmasına karar verildi.

İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından alınan kararla, sinema salonlarının faaliyetleri 1 Nisan 2021 tarihinden 12 Mayıs 2021 tarihine kadar durdurulmasına karar verildi.

Vali Şehmus Günaydın başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu tarafından alınan karar şu şekilde duyuruldu:

"Salgınla mücadele tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın 24.02.2021 tarihli ve 3135 sayılı Genelgesi doğrultusunda sinema salonlarının faaliyetlerinin 01 Nisan 2021 tarihine kadar durdurulması kararlaştırılmıştır.

Gelinen aşamada gerek sektörün bu yöndeki talebi gerekse Kültür ve Turizm Bakanlığıyla yapılan görüşmeler sonucunda salgınla mücadelede alınan tedbirlerin devamının sağlanması ve desteklenmesi amacıyla sinema salonlarının faaliyetlerine 12 Mayıs 2021 tarihine kadar ara verilmesine karar verilmiştir.

Yukarıda alınan kararlara uymayanlar hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılmasına oy birliği ile karar verildi." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı