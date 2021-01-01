Son dakika haberleri | Sessizliğe bürünen Antalya, turistlere kaldı
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Son dakika haberleri | Sessizliğe bürünen Antalya, turistlere kaldı

01.01.2021 14:15 | Son Güncelleme: 01.01.2021 14:19
Son dakika haberleri | Sessizliğe bürünen Antalya, turistlere kaldı

Son dakika haberler: ANTALYA, koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sessizliğe büründü.

ANTALYA, koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sessizliğe büründü. Turistler, kendileri için kısıtlamanın saat 10.00'da sona ermesinin ardından Cumhuriyet Meydanı ile Konyaaltı Sahili'ne gitti.

Kentte dün saat 21.00'de başlayıp, 4 Ocak saat 05.00'e kadar devam edecek 3,5 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla turizmin başkenti Antalya sessizliğe büründü. Yollar, cadde ve sokaklar boş kaldı. Bugün saat 10.00 itibariyle turistler için uygulanan kısıtlama sona erdi. Yabancı turistler Cumhuriyet Meydanı ve tarihi mekanları gezerek bol bol fotoğraf çekti. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle turistlere kaldı. Sahilde vakit geçiren turistler denizin tadını çıkardı.Cuma namazı kılacak vatandaşlar ise seccadelerini alarak, evlerinin yakınındaki camiye gitti. Cemaat maske takıp, sosyal mesafeye uygun olarak namazını kıldı.


Son dakika haberleri | Sessizliğe bürünen Antalya, turistlere kaldı
Son dakika haberleri | Sessizliğe bürünen Antalya, turistlere kaldı
Son dakika haberleri | Sessizliğe bürünen Antalya, turistlere kaldı
Son dakika haberleri | Sessizliğe bürünen Antalya, turistlere kaldı
Son dakika haberleri | Sessizliğe bürünen Antalya, turistlere kaldı
Son dakika haberleri | Sessizliğe bürünen Antalya, turistlere kaldı
Son dakika haberleri | Sessizliğe bürünen Antalya, turistlere kaldı
Son dakika haberleri | Sessizliğe bürünen Antalya, turistlere kaldı
Son dakika haberleri | Sessizliğe bürünen Antalya, turistlere kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aslı DURAN

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