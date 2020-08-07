Son dakika haberleri | Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Son dakika haberine göre İstanbul serbest piyasada dolar 7,2910 liradan, avro 8,6370 liradan güne başladı.
07.08.2020 09:03 | Son Güncelleme: 07.08.2020 09:37
İstanbul serbest piyasada dolar 7,2910 liradan, avro 8,6370 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 7,2900 liradan alınan dolar, 7,2910 liradan satılıyor. 8,6360 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,6370 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,2940 lira, avronun satış fiyatı ise 8,6360 lira olmuştu.
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Kaynak: AA