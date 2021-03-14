Son dakika haberleri... Selçuklu'da ödüllü kitap okuma yarışması için başvurular başladı
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Son dakika haberleri... Selçuklu'da ödüllü kitap okuma yarışması için başvurular başladı

14.03.2021 12:05 | Son Güncelleme: 14.03.2021 12:08
Son dakika haberleri... Selçuklu'da ödüllü kitap okuma yarışması için başvurular başladı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Selçuklu Belediyesi tarafından düzenlenen ödüllü kitap okuma yarışmasının başvuruları başladı.

Selçuklu Belediyesi tarafından düzenlenen ödüllü kitap okuma yarışmasının başvuruları başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, 57. Kütüphaneler Haftası etkinlikleri kapsamında 31 Mart'ta çevrimiçi olarak yapılacak olan yarışmanın 2 farklı yaş kategorisinde gerçekleştirileceği belirtildi.

Yarışmaya 30 Mart'a kadar www.konyaokuyor.com sitesinden başvuru yapılabileceği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yarışma ile çocuklara, gençlere ve yetişkinlere kitap okuma alışkanlığı ve bilinci kazandırılması planlanıyor. Online Kitap Okuma Yarışması için yaş kategorilerine göre iki kitap belirlendi. 8-15 yaş arasında olanlar için Diyanet İşleri Başkanlığı yayını olan Yeryüzü Ayetleri 2 Mucizeler Fabrikası, 15 yaşından büyük olanlar için ise George Orwell'ın Hayvanlar Çiftliği kitapları seçildi. Yarışmacılar, kitaba sanal ortamda www.konyaokuyor.com sitesi üzerinden ulaşabilecekler. Her iki kategoride de yarışmacılara 30 soru sorulacak ve sorulara doğru cevap veren yarışmacılar ödül almaya hak kazanacak. Yarışma 31 Mart'ta saat 21.00'de online olarak yapılacak.

Yarışmada uzaktan eğitime destek olmak amacıyla ödül olarak her iki kategoride de birinci olan yarışmacılara ödül olarak dizüstü bilgisayar ile mikrofonlu kulaklık, ikincilere ve üçüncülere tablet ile birlikte mikrofonlu kulaklık, 4-20 arası sıralamaya giren yarışmacılara mikrofonlu kulaklık, 21-50 arası sıralamaya giren yarışmacılara ise ışıklı okuma gözlüğü hediye edilecek."

Açıklamada, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'nın şu görüşlerine yer verildi:

"Medeniyetin gelişmesindeki en temel unsurlardan biri, hiç kuşkusuz bilgi ve bilginin paylaşılmasıdır. Bilgiyi yaymak, hemşehrilerimizin sosyal ve kültürel hayatlarına katkı sağlamak amacıyla eğitimin her dalına destek veriyoruz. Nitelikli okumanın ve okutmanın önemini biliyor, her zeminde bunu dile getiriyoruz. Okumak sonsuz ve kültürel zenginlikler ile dolu bir dünyada uzun bir yolculuğa çıkmak gibidir. Biz de bu uzun yola sizlerle birlikte çıkmak ve bu yolda bizi yalnız bırakmayan hemşehrilerimizi ödüllendirmek istedik. Okuma yarışmasında sizlere vereceğimiz küçük ödüllerden öte, okumanın verdiği hazzın ve katacağı vizyonun en büyük ödül olduğunun farkındayız. Selçuklu Belediyesi olarak, yaşadığımız coğrafyanın değerlerini geleceğe taşıyacak olan siz değerli hemşehrilerimizi bu okuma seferberliğine davet ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat

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