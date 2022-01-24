Son dakika: ŞANLIURFA - Köylüler kara saplanan ambulans için seferber oldu
Son dakika haberi... Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, hasta almaya giderken kara saplanan ambulans, köylülerin çalışmasıyla kurtarıldı.
SİVEREK, ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, hasta almaya giderken kara saplanan ambulans, köylülerin çalışmasıyla kurtarıldı.
İlçe merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Akyurt Mahallesi'nde böbrek nakli yapılmış bir hastayı almaya giden ambulans, kara saplandı.
Durumu fark eden köylüler ve güvenlik korucuları, yaklaşık yarım metre kar kalınlığının bulunduğu bölgeye giderek küreklerle 112 Acil Sağlık ekibini bulunduğu yerden çıkarmaya çalıştı.
Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kurtarılan ambulans, hastanın bulunduğu yere ulaştı.
Hastaya ulaşan 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalenin ardından hastayı Siverek Devlet Hastanesine kaldırdı.