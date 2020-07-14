Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da 87 ev karantinaya alındı Son dakika haberi: Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 87 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 87 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda Haliliye'de 23, Karaköprü'de 27, Eyyübiye'de 16, Viranşehir'de 9, Birecik'te 6, Suruç'ta 2, Bozova'da 2 ve Ceylanpınar ile Akçakale ilçelerindeki birer adreste karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan, kentteki 61 evdeki karantina ise sona erdirildi.

Kaynak: AA