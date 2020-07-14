Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da 87 ev karantinaya alındı
Son dakika haberi: Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 87 evde karantina uygulaması başlatıldı.
14.07.2020 16:19 | Son Güncelleme: 14.07.2020 17:29
Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 87 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.
Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.
Bu kapsamda Haliliye'de 23, Karaköprü'de 27, Eyyübiye'de 16, Viranşehir'de 9, Birecik'te 6, Suruç'ta 2, Bozova'da 2 ve Ceylanpınar ile Akçakale ilçelerindeki birer adreste karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.
Öte yandan, kentteki 61 evdeki karantina ise sona erdirildi.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA