Son dakika haberleri: Polisten kaçan sürücü kaza yaptı
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Son dakika haberleri: Polisten kaçan sürücü kaza yaptı

15.10.2020 00:57 | Son Güncelleme: 15.10.2020 01:02
Son dakika haberleri: Polisten kaçan sürücü kaza yaptı

Gelen son dakika haberlerine göre Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen olayda, alkollü olduğu iddia edilen araç sürücüsü polisin uzun kovalaması sonucu kaza yaparak durabildi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen olayda, alkollü olduğu iddia edilen araç sürücüsü polisin uzun kovalaması sonucu kaza yaparak durabildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Terme ilçesinden Ünye istikametine gitmekte olan ve aşırı alkollü olduğu öğrenilen K.V. idaresindeki 55 ER 825 plakalı Tofaş marka otomobil, Atatürk Mahallesi Devlet Sahil Yolu üzerinde vatandaşların trafiği tehlikeye attığı ihbarı vermesi üzerine Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler harekete geçti.

Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayarak ara yollara girerek izini kaybettirmek isteyen sürücü Ortayılmazlar Mahallesi Kanlıkuyu Sokak'ta direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımdan çıkarak bir evin bahçesine uçtu. Yanında bulunan E.K. isimli bayanla birlikte yaralanan sürücü olay yerine gelen polis ekipleri tarafından güçlükle sakinleştirildi. Ekiplere zorluk çıkararak ambulansa bindirilen ve aşırı miktarda alkollü olduğu öğrenilen sürücü yanında bulunan bayan ile birlikte Ünye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

"Facia olabilirdi"

Kaza anında mahallede dışarıda olan vatandaşlar olayın şokunu yaşarken, arabanın uçtuğu bahçenin ev sahibi ise, "Bahçede olmamız durumunda bir facia olabilirdi. Şükür hepimiz evimizdeydik" dedi.

Yaşanılan kaza sonrası hastanede tedavi altına alınan sürücü için polis ekipleri de tedbir alırken, kazayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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