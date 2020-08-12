Son dakika haberleri: MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika gündem haberine göre MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
12.08.2020 19:31 | Son Güncelleme: 12.08.2020 19:36
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük sızma ve saldırı girişimleri önlendi. Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.
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Kaynak: DHA