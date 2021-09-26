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Son dakika haberleri... Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, Sofya Açık elemelerinde final turuna yükseldi

AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor
Son dakika haberleri... Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, Sofya Açık elemelerinde final turuna yükseldi

Son dakika spor haberi: Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, Sofya Açık elemelerinde rakibi Daniel Elahi Galan'ı 2-1 yenerek final turuna yükseldi.

Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, Sofya Açık elemelerinde rakibi Daniel Elahi Galan'ı 2-1 yenerek final turuna yükseldi.

Türkiye Tenis Federasyonunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Altuğ, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen turnuvada 5 numaralı seribaşı, dünya 108 numarası Daniel Elahi Galan ile karşılaştı.

Final setinde 5-2 geriye düştüğü karşılaşmada Galan'ı 7-6, 4-6, 7-5 yenerek final turuna yükselen Altuğ'un ana tablo yolunda son rakibi Egor Gerasimov oldu.

AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri
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Haber: Son dakika haberleri... Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, Sofya Açık elemelerinde final turuna yükseldi - Haberler Spor
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