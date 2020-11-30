Son dakika haberleri! Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
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Son dakika haberleri! Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

30.11.2020 08:47 | Son Güncelleme: 30.11.2020 08:50
Son dakika haberleri! Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Son dakika haber... BUENOS Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

BUENOS Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 272, Meksika'da 196, Arjantin'de 151, Kolombiya'da 183, Peru'da 44 ve Şili'de 34 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 272 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 172 bin 833'e, 24 bin 468 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 6 milyon 314 bin 740'a yükseldi.

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Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 240 bin 473 vaka ve 42 bin 76 ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 578 bin 118 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 196 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, 6 bin 388 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede virüse bağlı can kaybı sayısı 105 bin 655'e, toplam vaka sayısı 1 milyon 107 bin 71 ve iyileşenlerin sayısı da 818 bin 397'ye yükseldi.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 151 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs kaynaklı ölüm sayısı 38 bin 473'e, 5 bin 432 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 1 milyon 418 bin 807'ye çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 1 milyon 249 bin 843 olarak açıklandı.

Arjantin'de 20 Mart'ta yürürlüğe giren ve neredeyse ülkenin tamamında kaldırılan karantina sadece Bariloche ve Puerto Deseado şehirlerinde 20 Aralık'a kadar uzatılmıştı.

Salgına karşı oldukça uzun karantina uygulamasına rağmen Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 183 kişi hayatını kaybetti ve virüse bağlı ölüm sayısı 36 bin 584'e çıktı.

Son 24 saatte 8 bin 763 vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 1 milyon 308 bin 376'ya, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 204 bin 452'ye ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 10. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 44 kişi yaşamını yitirdi ve 540 yeni vaka görüldü.

Ülkedeki vaka sayısı 962 bin 530'a, can kaybı 35 bin 923'e, iyileşenlerin sayısı 893 bin 61'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 34 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 15 bin 356'ya çıktı.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 1489 artışla 548 bin 941'e, iyileşenlerin sayısı 550 bin 430'a ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik

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