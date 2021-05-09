Son dakika haberleri... KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "AB'nin Kıbrıs konusunda izlediği yanlı tutum endişe verici"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "AB'nin Kıbrıs konusunda izlediği yanlı tutum endişe verici"

Son dakika haberleri... KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: 'AB'nin Kıbrıs konusunda izlediği yanlı tutum endişe verici'
Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Avrupa Birliği'nin (AB) Kıbrıs meselesinde izlediği yanlı tutumun endişe verici olduğunu, çözüm çabalarına büyük zarar verdiğini belirtti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Avrupa Birliği'nin (AB) Kıbrıs meselesinde izlediği yanlı tutumun endişe verici olduğunu, çözüm çabalarına büyük zarar verdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Her yılın 9 Mayıs'ın "Avrupa Günü" olarak kutlandığını ifade eden Tatar, "AB'nin Kıbrıs konusuna bakış açısında kendi temel ilkelerinden uzaklaştığını ve bunlara aykırı şekilde hareket ettiğini üzülerek görmekteyiz. AB'nin Kıbrıs konusunda izlediği yanlı tutum ise endişe verici olup, çözüm çabalarına büyük zarar vermektedir." ifadelerini kullandı.

Tatar, AB'ye tek yanlı ve haksız şekilde üye yapılan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY), bu üyeliği tehdit ve şantaj unsuru olarak kullandığını, AB'den aldığı güçle uzlaşmaz tavrını sürdürdüğünü vurguladı.

Rum kesiminin bu tavrının kabul edilemez olduğunun altını çizen Tatar, "AB'den beklentimiz ve temennimiz, temel ilkeleri arasında önemli bir yer tutan halkların egemenlik hakkına saygı ilkesi uyarınca, Kıbrıs'ta ayrı bir halk olan Kıbrıs Türk halkının egemenlik talebini dikkate alması ve buna uygun şekilde hareket etmesidir." değerlendirmesinde bulundu.

"Kıbrıs Türk halkı Rum'un azınlığı olmaya zorlanmaktadır"

AB'den 24 Nisan 2004'te gerçekleşen Annan Planı referandumunda Kıbrıs Türk halkına verdiği sözler ile yaptığı vaatleri yerine getirmesini de temenni ettiklerini belirten Tatar, AB'nin referandum sürecinde "Kıbrıs Türkleri evet derse izolasyonlar ve ambargolar kalkacak, Kıbrıs Türkleri açıkta ve soğukta bırakılmayacak", "Kıbrıs Türkleri evet derse Kıbrıs konusu AB ile müzakerelerinde bir kez daha Türkiye'nin önüne engel olarak konulmayacak" sözlerini verdiğini hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Tatar, şunları kaydetti:

"Ama ne var ki aradan 17 yıl geçmesine rağmen verilen bu sözlerin bir teki bile yerine getirilmezken, Kıbrıs Türk halkı Rum'un azınlığı olmaya zorlanmaktadır. İnsan haklarına aykırı olan izolasyonlar ve ambargolar hala daha devam etmekte, Kıbrıs konusu da AB ile müzakerelerinde Türkiye'nin önüne engel olarak konulmaktadır. Tüm bunlar da AB'nin güvenilirliğini sorgulanır hale getirmiş ve büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştır. Bugün 9 Mayıs Avrupa Günü'nde, Kıbrıs Türk halkı adına çağrım; AB'nin Kıbrıs konusunda izlediği tek yanlı tutumuna son vermesi, egemenlik konusundaki taleplerimizi dikkate alması ve Annan Planı referandumunda verdiği sözleri yerine getirmesidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ömer Çelik Murat Kurum Mehmet Kasapoğlu
Magazin Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Burak Sergen Burcu Biricik
Spor Arda Turan Salih Uçan Serdar Aziz Gökhan Töre Gökhan Gönül
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Filistin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "AB'nin Kıbrıs konusunda izlediği yanlı tutum endişe verici" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.5.2021 20:46:04. #1.16#

title