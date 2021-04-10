Son dakika haber | Kısıtlamayı ihlal etti, kaza yaptı hem ehliyeti gitti hem de ceza yedi

Edinilen son dakika haberine göre Kısıtlamayı ihlal etti, kaza yaptı hem ehliyeti gitti hem de ceza yedi Elazığ'da bir sürücü kaza yaptı, hem yaralandı, hemde ehliyetine 2 yıl el konulup, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150 TL ceza yedi.