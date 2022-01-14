Son dakika haberleri: Kayseri'de polislerden sokak hayvanlarına yiyecek desteği - Haberler
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Son dakika haberleri: Kayseri'de polislerden sokak hayvanlarına yiyecek desteği

Son dakika haberleri: Kayseri'de polislerden sokak hayvanlarına yiyecek desteği
AA / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Kayseri'de polis ekipleri sokak hayvanlarına yem ve mama bıraktı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de polis ekipleri sokak hayvanlarına yem ve mama bıraktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği görevlileri, soğuk kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı.

Ekipler, hayvanların yiyecek bulmakta zorlanabileceği bölgelerde, belirli noktalara yem bıraktı.

Hayvanların aç kalmaması için yemleme çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.

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AA / Müzahim Zahid Tüzün - Son Dakika Haberleri

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