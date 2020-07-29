Son dakika haberleri | Karaman'a tayin olan şube müdürü Abdurrahman Keleş'e plaket Son dakika haberleri: Nusaybin'de yıllardır öğretmenlik, idarecilik yapan Abdurrahman Keleş, Karaman İl Milli Eğitim Şube Müdürlüğüne tayin oldu.

Nusaybin'de yıllardır öğretmenlik, idarecilik yapan Abdurrahman Keleş, Karaman İl Milli Eğitim Şube Müdürlüğüne tayin oldu.

Şube müdürü Keleş için Nusaybin Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen veda programında, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin, hizmetlerinden dolayı Abdurrahman Keleş'e teşekkür plaketi verdi.

Keleş ise, "Görev sürem zarfında Nusaybin'e hizmet etmekten onur duydum. Tüm eğitim camiasındaki arkadaşlarıma bundan sonraki süreçte Nusaybin'deki eğitimin daha iyi yerlere gelmesi için başarılar diliyorum." dedi.

Kaynak: AA