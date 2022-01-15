Son dakika... Sahte askeri kimlikle dolandırıcılıktan 2 kişi yakalandı - Haberler
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Son dakika... Sahte askeri kimlikle dolandırıcılıktan 2 kişi yakalandı

AA / Şafak Yel - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre İzmir'de kendilerini tuğgeneral ve koruma askeri olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

İZMİR (AA) - İzmir'de kendilerini tuğgeneral ve koruma askeri olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir ve çevre illerde kendisini tuğgeneral, yanındaki kişileri de koruması olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı öne sürülen T.G'nin, Çiğli ilçesinde bir grupla kafeteryada buluşacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ile ortak yapılan operasyonda, iş yerinde önlem alan ekipler, T.G. ve yanındaki M.Z'yi yakaladı.

Zanlıların üst aramasında 1 kurusıkı tabanca, 6 mermi ve sahte Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) kimliği ele geçirildi.

Otomobil, sıvı yağ satarak dolandırıcılık girişimi

T.G'nin 2'si dolandırıcılık, 1'i de özel belgede sahtecilik olmak üzere 3 suçtan arandığı tespit edildi.

Şüphelinin, bir süre önce kendisini MİT personeli olarak tanıtıp Bursa, Mersin, Antalya, Ankara ve Denizli'de otomobil, sıvı yağ ve şeker satarak dolandırıcılık yapmaya çalıştığı da öne sürüldü.

Gözaltına alınan zanlılar, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, şüphelilerin yakalanma anı, iş yerindeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Son dakika... Sahte askeri kimlikle dolandırıcılıktan 2 kişi yakalandı

Son dakika... Sahte askeri kimlikle dolandırıcılıktan 2 kişi yakalandı

Son dakika... Sahte askeri kimlikle dolandırıcılıktan 2 kişi yakalandı

Son dakika... Sahte askeri kimlikle dolandırıcılıktan 2 kişi yakalandı

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AA / Şafak Yel - Son Dakika Haberleri
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Son dakika haberlerine göre İzmir'de kendilerini tuğgeneral ve koruma askeri olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

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