Son dakika haberleri... BAYINDIR'DA JANDARMANIN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA, 3 TUTUKLAMA
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... BAYINDIR'DA JANDARMANIN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA, 3 TUTUKLAMA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: İZMİR'in Bayındır ilçesinde, jandarma tarafından bir tarlaya düzenlenen dron destekli operasyonda, 5 bin 847 kök hintkeneviri ile 14.4 kilogram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

İZMİR'in Bayındır ilçesinde, jandarma tarafından bir tarlaya düzenlenen dron destekli operasyonda, 5 bin 847 kök hintkeneviri ile 14.4 kilogram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Bayındır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadale Şube Müdürlüğü ekipleri Bayındır'ın Yeşilova Mahallesi'nde bulunan bir tarlada yasa dışı hintkeneviri ekimi yapıldığı bilgisini aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler narkotik köpeklerinin katılımıyla tarlaya operasyon düzenledi. Tarladaki aramada 5 bin 847 kök hintkeneviri ile 14.4 kilogram kubar esrar, 1 hassas terazi, 1 havalı tüfek, 3 ruhsatsız av tüfeği ile 93 av tüfeği fişeği ele geçirilirdi. Hint kenevirlerini yetiştirdikleri ileri sürülen M.U., R.U., N.U. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Son dakika haberleri... BAYINDIR'DA JANDARMANIN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA, 3 TUTUKLAMA
Son dakika haberleri... BAYINDIR'DA JANDARMANIN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA, 3 TUTUKLAMA
Son dakika haberleri... BAYINDIR'DA JANDARMANIN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA, 3 TUTUKLAMA
Son dakika haberleri... BAYINDIR'DA JANDARMANIN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA, 3 TUTUKLAMA
Son dakika haberleri... BAYINDIR'DA JANDARMANIN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA, 3 TUTUKLAMA
Son dakika haberleri... BAYINDIR'DA JANDARMANIN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA, 3 TUTUKLAMA
Son dakika haberleri... BAYINDIR'DA JANDARMANIN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA, 3 TUTUKLAMA
Son dakika haberleri... BAYINDIR'DA JANDARMANIN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA, 3 TUTUKLAMA
Son dakika haberleri... BAYINDIR'DA JANDARMANIN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA, 3 TUTUKLAMA
Son dakika haberleri... BAYINDIR'DA JANDARMANIN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA, 3 TUTUKLAMA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Mustafa Varank Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İlyas Tetik Melisa Döngel Serenay Sarıkaya Mahsun Kırmızıgül
Spor Erol Bulut Şenol Güneş Sergen Yalçın Younes Belhanda Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri... BAYINDIR'DA JANDARMANIN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA, 3 TUTUKLAMA - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.7.2021 15:17:15. #1.14#

title