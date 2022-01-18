Bıçakla öldürülen kişinin katil zanlısı tutuklandı - Haberler
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Bıçakla öldürülen kişinin katil zanlısı tutuklandı

AA - Haberler | Güncel

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir kişinin evinin önünde bıçakla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

KARABAĞLAR, İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir kişinin evinin önünde bıçakla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Üçkuyular Mahallesi İnönü Caddesi'nde Günay Özyıldız'ın bıçakla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan Ö.A. (19) ve Z.A'nın Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlandı.

Katil zanlısı Ö.A, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olay sırasında katil zanlısıyla birlikte olduğu tespit edilen Z.A'nın ise hırsızlık suçundan aranması olduğu tespit edildi. Şüpheli bu suçtan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Günay Özyıldız, 16 Ocak'ta İnönü Caddesi'nde evinin bulunduğu apartmanın girişinde ensesinden bıçaklanmış olarak ölü bulunmuş, soruşturma kapsamında Ö.A. ve Z.A gözaltına alınmıştı.

Bıçakla öldürülen kişinin katil zanlısı tutuklandı

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AA - Son Dakika Haberleri

İnönü Caddesi, Karabağlar, İzmir, Güncel, Haber

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