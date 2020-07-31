Son dakika haberleri | Hindistan'da koronavirüs tedbirlerini eleştiren gazetecilere gözaltı
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Son dakika haberleri | Hindistan'da koronavirüs tedbirlerini eleştiren gazetecilere gözaltı

Son dakika haberi: Hindistan'da hükümetin koronavirüs (Covid-19) süreci yönetimini eleştiren onlarca Hintli gazeteci gözaltına alındı.

Son dakika haberleri | Hindistan'da koronavirüs tedbirlerini eleştiren gazetecilere gözaltı
31.07.2020 16:14 | Son Güncelleme: 31.07.2020 17:02

Hindistan'da hükümetin koronavirüs (Covid-19) süreci yönetimini eleştiren onlarca Hintli gazeteci gözaltına alındı. 

Hindistan'da koronavirüs salgını hız kesmeden devam ederken, hükümetin salgın programını eleştiren onlarca Hintli gazeteci gözaltına aldı. Bağımsız yayın organları ise gözaltına alınan, hakkında adli işlem yapılan ve polis şiddetine maruz kalan gazetecilerin sayısının 50'yi geçtiği belirtildi. Himachal Pradesh'te gazetecilik yapan Om Sharma,  hükümetin yaptıkları haberlerden rahatsız olduğunu ve kendilerine sansür uygulamak istediğini belirtti.  

MODİ GAZETECİLERLE VİDEO KONFERANS DÜZENLEDİ

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, geçen günlerde Hindistan'ın en büyük yazılı basın kuruluşlarının sahipleri ve editörleriyle bir video konferans düzenledi. Modi konferansta, "Kötümserlik, olumsuzluk ve dedikoduların yayılmasıyla mücadele etmek önemli" dedi. 


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Kaynak: DHA

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