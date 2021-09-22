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Son dakika haberleri: Geleneksel şire şenliğinde renkli görüntüler

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Kolsuz - Haberler | Kültür Sanat

Gelen son dakika haberine göre Geleneksel şire şenliğinde renkli görüntüler Şanlıurfa'da bağbozumu geleneğini yaşatmak ve geleceğe aktarmak amacıyla "Şire Şenliği" düzenledi.

ŞANLIURFA (İHA) - Geleneksel şire şenliğinde renkli görüntüler

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da bağbozumu geleneğini yaşatmak ve geleceğe aktarmak amacıyla "Şire Şenliği" düzenledi. Yöresel ürünlerin buluştuğu şenlikte renkli görüntüler ortaya çıktı.

Şanlıurfa'nın tanıtımı noktasında birçok festival, yarışma ve etkinlikler düzenleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi şiresiyle ünlü Hilvan ilçesi Hasenik Mahallesinde düzenlediği Şire Şenliği ile yöreye özgü ürünlerin tanıtılması ve ticaretinin artırılmasına doğrudan katkı sağlıyor. Bastık, çekçek, cevizli sucuk, pekmez ve daha birçok ürünün gözlere hitap ettiği Şire Şenliğinde Hilvan Hasenikli kadınların maharetli elleriyle yaptıkları envai çeşit yöresel lezzetlerin yapım aşamasından tadım aşamasına kadar geçen zahmetli süreç gözler önüne serildi. Mahallede düzenlenen şenliğe katılan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, kurulan stantları tek tek gezip ürünlerin tadına bakarak kış aylarında sofraları süsleyen lezzetleri yörenin güneşi, suyu ve toprağından geldiğini aktardı. Beyazgül, "Hasenik Mahallesinin şiresiyle ünlenmesinde kadınların rolü oldukça fazladır. Buradan Ovacık Mahallesi kadınlarına bir kez daha teşekkür ediyorum. Şire denince akla Hasenik gelir. Biz de Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak birçok festivallerle Şanlıurfa'nın tanıtımı noktasında çalışmalar yürüttük. Son zamanlarda edindiğimiz istatistik verilere göre Şanlıurfa'nın ören yerleri turizmi bakımından önde olduğu görülmektedir. Bu durum hep birlikte uyum içerisinde çalışmamızın bir sonucudur. On iki bin yıllık geçmişimizin bize getirdiği bir birikim bir kültür var. Bu şireler, pestiller, çekçekler tesadüf eseri ortaya çıkmıyor. Bu lezzetler tarihten gelen bir zenginliktir" diye konuştu.

Son dakika haberleri: Geleneksel şire şenliğinde renkli görüntüler

Son dakika haberleri: Geleneksel şire şenliğinde renkli görüntüler

Son dakika haberleri: Geleneksel şire şenliğinde renkli görüntüler

Son dakika haberleri: Geleneksel şire şenliğinde renkli görüntüler
İhlas Haber Ajansı / Ahmet Kolsuz - Son Dakika Haberleri
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