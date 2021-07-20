Son dakika haberleri | Gaziantep'te kaybolan çocuk polis ekiplerince ailesine teslim edildi
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Son dakika haberleri | Gaziantep'te kaybolan çocuk polis ekiplerince ailesine teslim edildi

Son dakika haberleri | Gaziantep'te kaybolan çocuk polis ekiplerince ailesine teslim edildi
Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki ailesiyle gittiği canlı hayvan pazarında kaybolan çocuk, polis ekiplerince ailesine teslim edildi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki ailesiyle gittiği canlı hayvan pazarında kaybolan çocuk, polis ekiplerince ailesine teslim edildi.

Beyler Mahallesi'ndeki canlı hayvan pazarında ailesini kaybeden Tuncay Zurnalı'yı (10) bulan besiciler polise haber verdi.

Hayvan pazarına gelen polis, çocuğu İslahiye Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Çocuk, muayenesinin ardından ekiplerce tespit edilen Hürriyet Mahallesi'ndeki evine teslim edildi.

Zurnalı, bayram günü kendisine yardımcı olan polise teşekkür etti.

Son dakika haberleri | Gaziantep'te kaybolan çocuk polis ekiplerince ailesine teslim edildi
Son dakika haberleri | Gaziantep'te kaybolan çocuk polis ekiplerince ailesine teslim edildi
Son dakika haberleri | Gaziantep'te kaybolan çocuk polis ekiplerince ailesine teslim edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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