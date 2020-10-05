Son dakika haberleri: Ermenistan'ın Tel Aviv Büyükelçisi: "İsrail Azerbaycan'a silah satışını durdurabilir"
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Son dakika haberleri: Ermenistan'ın Tel Aviv Büyükelçisi: "İsrail Azerbaycan'a silah satışını durdurabilir"

05.10.2020 17:47 | Son Güncelleme: 05.10.2020 17:47
Son dakika haberleri: Ermenistan'ın Tel Aviv Büyükelçisi:

Son dakika gündem haberine göre Ermenistan'ın Tel Aviv Büyükelçisi Armen Smbatyan, Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlar nedeniyle İsrail'in Azerbaycan'a silah satışını durdurabileceğini iddia etti.

Ermenistan'ın Tel Aviv Büyükelçisi Armen Smbatyan, Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlar nedeniyle İsrail'in Azerbaycan'a silah satışını durdurabileceğini iddia etti.

Smbatyan Ermenistan'a ait bir haber sitesine verdiği röportajda, Azerbaycan'a silah satışıyla ilgili İsrailli yetkililerle görüştüklerini ve iki-üç gün içinde Tel Aviv yönetiminin Bakü'ye silah ihracatını durdurabileceği öne sürdü.

İsrail Dışişleri Bakanlığından adı açıklanmayan bir yetkili yerel basına verdiği demeçte Smbatyan'ın açıklamalara ilişkin yorum yapmayacaklarını belirtti.

Ermenistan, 1 Ekim'de Azerbaycan'a silah satışı nedeniyle Tel Aviv Büyükelçisi Smbatyan'ı ülkesine geri çağırmıştı.

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, bugün Armen Sarkisyan ile telefonda görüşmüş ve Azerbaycan ile uzun süredir devam eden ilişkilerinin olduğunu, iki ülke arasındaki işbirliğinin herhangi bir tarafa yönelik olmadığını dile getirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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