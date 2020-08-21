Son dakika haberleri... En fazla kazandıran BES fonları Son dakika gelişmesine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,91 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF", yüzde 0,87 ile "Halk Hayat ve Em. Katkı EYF" ve "Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,91 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF", yüzde 0,87 ile "Halk Hayat ve Em. Katkı EYF" ve "Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,018802 0,91 Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,017722 0,87 Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF 0,018997 0,87 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,017893 0,86 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,018570 0,86 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019552 0,85 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,014195 0,81 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,018643 0,81 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,042737 0,79 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,019137 0,78 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA