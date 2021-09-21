Son dakika haberleri... Çine'de traktör kazası: 1 yaralı - Haberler
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Son dakika haberleri... Çine'de traktör kazası: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri... Çine'de traktör kazası: 1 yaralı

Son dakika haber: Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında traktörün devrilmesi sonucu bir kişi ağır şekilde yaralandı.

Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında traktörün devrilmesi sonucu bir kişi ağır şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çine'den Muğla istikametine doğru ilerleyen Ahmet K. idaresindeki 09 LK 486 plakalı traktör, Yağcılar Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi üzerine devrildi. Traktör sürücüsü Ahmet K. traktörün altında kalarak yaralandı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, Jandarma ve bölge trafik ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşlar tarafından traktörün altından kurtarılan Ahmet K. Ambulansla Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Son dakika haberleri... Çine'de traktör kazası: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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