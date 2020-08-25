Son dakika haberleri | Burundi'de isyancıların köye saldırısında 11 kişi öldü
Son dakika haberleri: Burundi'de RED Tabara (Burundi'de Hukuk Devleti için Direniş) isyancı grubunun güneydeki Rumonge eyaletinin Bugarama köyüne saldırısında en az 11 kişi hayatını kaybetti.
25.08.2020 15:23 | Son Güncelleme: 25.08.2020 15:26
Burundi'de RED Tabara (Burundi'de Hukuk Devleti için Direniş) isyancı grubunun güneydeki Rumonge eyaletinin Bugarama köyüne saldırısında en az 11 kişi hayatını kaybetti.
Yerel basındaki haberlere göre, RED Tabara isyancı grubu Bugarama köyüne saldırı düzenledi.
Gece geç saatlere kadar devam eden saldırıda, isyancılar 11 köylüyü öldürdü.
Saldırının ardından isyancılar ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 5 isyancı öldürüldü.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda Burundi sınırına yakın bölgeler, yaklaşık 20 yıldır doğal kaynakların kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırılarına ve etnik grupların çatışmalarına sahne oluyor.
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Kaynak: AA