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Son dakika haberleri! Borsada en çok değer kaybeden hisseler

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberleri! Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Son dakika haberler... Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Türkiye Sınai...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası1,581,72-8,14
Şekerbank1,161,24-6,45
Halkbank4,705,01-6,19
Enka İnşaat12,3513,16-6,16
Albaraka Türk2,012,14-6,07
Vakıflar Bankası3,814,04-5,69
Mavi Giyim77,5081,70-5,14
Gözde Girişim7,668,01-4,37
Biotrend Çevre ve Enerji21,1422,06-4,17
Emlak Konut GMYO2,092,18-4,13
İskenderun Demir Çelik15,8616,48-3,76
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,266,50-3,69
Ford Otosan212,30220,30-3,63
Doğan Holding2,842,94-3,40
İş Finansal Kiralama3,243,35-3,28
Ereğli Demir Çelik19,5020,16-3,27
Tümosan Motor ve Traktör16,3916,94-3,25
Türk Traktör177,10183,00-3,22
Kardemir (D)7,517,74-2,97
İş GMYO2,402,47-2,83
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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