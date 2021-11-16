Son dakika haberleri! Borsada en çok değer kaybeden hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberler... Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Türkiye Sınai...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,58
|1,72
|-8,14
|Şekerbank
|1,16
|1,24
|-6,45
|Halkbank
|4,70
|5,01
|-6,19
|Enka İnşaat
|12,35
|13,16
|-6,16
|Albaraka Türk
|2,01
|2,14
|-6,07
|Vakıflar Bankası
|3,81
|4,04
|-5,69
|Mavi Giyim
|77,50
|81,70
|-5,14
|Gözde Girişim
|7,66
|8,01
|-4,37
|Biotrend Çevre ve Enerji
|21,14
|22,06
|-4,17
|Emlak Konut GMYO
|2,09
|2,18
|-4,13
|İskenderun Demir Çelik
|15,86
|16,48
|-3,76
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,26
|6,50
|-3,69
|Ford Otosan
|212,30
|220,30
|-3,63
|Doğan Holding
|2,84
|2,94
|-3,40
|İş Finansal Kiralama
|3,24
|3,35
|-3,28
|Ereğli Demir Çelik
|19,50
|20,16
|-3,27
|Tümosan Motor ve Traktör
|16,39
|16,94
|-3,25
|Türk Traktör
|177,10
|183,00
|-3,22
|Kardemir (D)
|7,51
|7,74
|-2,97
|İş GMYO
|2,40
|2,47
|-2,83
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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