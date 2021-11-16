Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,58 1,72 -8,14 Şekerbank 1,16 1,24 -6,45 Halkbank 4,70 5,01 -6,19 Enka İnşaat 12,35 13,16 -6,16 Albaraka Türk 2,01 2,14 -6,07 Vakıflar Bankası 3,81 4,04 -5,69 Mavi Giyim 77,50 81,70 -5,14 Gözde Girişim 7,66 8,01 -4,37 Biotrend Çevre ve Enerji 21,14 22,06 -4,17 Emlak Konut GMYO 2,09 2,18 -4,13 İskenderun Demir Çelik 15,86 16,48 -3,76 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,26 6,50 -3,69 Ford Otosan 212,30 220,30 -3,63 Doğan Holding 2,84 2,94 -3,40 İş Finansal Kiralama 3,24 3,35 -3,28 Ereğli Demir Çelik 19,50 20,16 -3,27 Tümosan Motor ve Traktör 16,39 16,94 -3,25 Türk Traktör 177,10 183,00 -3,22 Kardemir (D) 7,51 7,74 -2,97 İş GMYO 2,40 2,47 -2,83 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Son dakika haberleri! Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Haberler Ekonomi