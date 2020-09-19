Son dakika haberleri: Bartın'da 20 araç trafikten men edildi, aranan 8 araç yakalandı
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Son dakika haberleri: Bartın'da 20 araç trafikten men edildi, aranan 8 araç yakalandı

Son dakika gelişmesine göre Bartın İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 20 araç trafikten men edilirken aranan 8 araç ise yakalandı.

Son dakika haberleri: Bartın'da 20 araç trafikten men edildi, aranan 8 araç yakalandı
19.09.2020 17:47 | Son Güncelleme: 19.09.2020 17:51

Bartın İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 20 araç trafikten men edilirken aranan 8 araç ise yakalandı. 6 bin 706 şahıs ve sürücünün sorgulandığı denetimlerde 84 araç sürücüsüne ise 63 bin 96 TL cezai işlem uygulandı.

Bartın İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce İl genelinde trafik denetimleri devam ediyor. Tarım işçisi ve personel servis araç denetimi, tarımsal ve zirai araç ile traktör denetimi, motosiklet ve motorlu bisiklet denetimi, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan araç denetimi uygulamalarının yanı sıra emniyet kemeri, hız/radar ve cep telefonu kullanımı denetimlerinde Eylül ayı içerisinde 6 bin 706 şahıs ve sürücü sorgulandı.

Yapılan sorgulamalar ve denetimler sonucu 84 araç sürücüsüne 63 bin 96 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca denetimlerde 20 araç trafikten men edildi, 7 araç sürücüsünün sürücü belgesi geçici olarak geri alındı ve aranan 8 araç yakalandı.

Ana yollar ve tali yol ayrımı yapılmaksızın gerçekleştirilen genel ve özel denetimlerin İl genelinde aralıksız olarak devam edeceği duyuruldu. - BARTIN

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Kaynak: İHA

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